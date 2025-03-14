Ripple, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) aldığı lisansla Ortadoğu’daki ilk resmi onayını duyurdu.

Blokzincir tabanlı ödeme devi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) düzenlenmiş kripto hizmetleri sunmak için DFSA tarafından yetkilendirildiğini açıkladı.

XRP sağlayıcısının aldığı bu resmi izin, Dubai’nin kripto inovasyonu konusunda öncü bir merkez olma konumunu daha da güçlendirmesine yardımcı olacak. Ripple, yaptığı açıklamada, “Bu, Ripple’ın Ortadoğu’daki ilk lisansı ve şirketin bölgeye olan uzun vadeli bağlılığını ve küresel ölçekte düzenleyici uyumluluğa verdiği önemi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’daki Varlık Genişliyor

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, daha önce Dubai’nin kripto dostu yaklaşımını övgüyle dile getirmişti. Ayrıca, “Şirketlerin istediği ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu şey düzenleyici netliktir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bunu çok iyi anlıyor.” diyerek ülkedeki regülasyon ortamına dikkat çekmişti.

Garlinghouse, düzenleyici açıklığın, kurumsal yatırımcıların artan ilgisinden kaynaklandığını da “Kripto endüstrisi için eşi benzeri görülmemiş bir büyüme dönemine giriyoruz.” sözleriyle vurguladı.

BAE’de Artan Sınır Ötesi Ödeme Talebi

Ripple’ın 2024 yılında yaptığı bir ankette, finans sektöründeki liderlerin yüzde 64’ü daha hızlı ödeme ve takas sürelerinin en önemli faktörler arasında olduğunu belirtti.

İlgili: Ripple-SEC Davasında 16 Nisan Öncesi Ne Olacak? Hukuk Uzmanı Açıkladı

Öte yandan, Dünya Bankası’nın raporuna göre, BAE “uluslararası ticaret ve sınır ötesi finans işlemleri için küresel bir merkez” konumunda yer aldı. Raporda, ülkenin her yıl yaklaşık 40 milyar dolar değerinde sınır ötesi para transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika bölge direktörü Reece Merrick’e göre, şirketin Ortadoğu’daki kullanıcıları, küresel müşteri tabanının beşte birini oluşturuyor. Merrick, The National’a verdiği röportajda, “Yeni aldığımız lisansla birlikte, ödeme hizmeti sağlayıcıları, döviz büroları, finans kurumları ve büyük ölçekli şirketlere hizmet vereceğiz. Ancak bireysel müşterilere hizmet sunma gibi bir planımız yok.” dedi.