Ripple çok önemli bir kilometre taşının eşiğinde. Peki bu XRP fiyatında yeni bir yükseliş başlatabilir mi?

Özet:

XRP Ledger kayda değer bir büyüme yaşadı ve ağdaki hesap sayısı 5 milyona yaklaştı. Bu hesaplarda yaklaşık 60 milyar XRP tutuluyor.

Ancak XRP’de piyasa duyarlılığı, arz-talep ve düzenlemeler konusundaki gelişmeler çok daha etkili. Bu nedenle XRP Ledger’daki hesapların sayısının 5 milyona ulaşmasının kesin olarak XRP’yi yükselişe geçirebileceğini söyleyemeyiz.

XRP Ledger Hesaplarının Sayısı Yükselişte

Ripple tarafından geliştirilen XRP Ledger, merkezsiz ve halka açık bir blockchain ağı. XRP Ledger, dağıtık, eşten eşe işlemler gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ve herkesin kullanımına açık bir ağdır.

Ripple’ın XRP için kullandığı altyapı olan XRP Ledger’ın büyümesi, projenin geleceği adına önemli bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ripple’ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada XRP Ledger’daki toplam hesap sayısının 5 milyona yaklaştığı duyuruldu. XRP Ledger’daki toplam hesap sayısı 16 Ekim 2023 itibariyle 4.813.181 seviyesinde.

XRP Ledger’daki hesap sayısıyla birlikte bu hesaplarda tutulan XRP’lerin sayısı da artıyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada XRP Ledger’daki hesaplarda 60 milyar XRP tutulduğu belirtildi.

XRP için Ne Anlama Geliyor?

XRP Ledger ile XRP fiyatı arasında net bir korelasyon bulunmuyor. Genel anlamda diğer kripto para projelerinde de bu durum geçerli.

Hiç şüphesiz Ripple’ın altyapısının benimsenmesindeki artış önemli bir gelişme ancak bu durumun XRP fiyatında yeni bir yükseliş başlatabileceğinin herhangi bir şekilde garantisi yok. XRP fiyatında yükselişi tetikleyen faktörler genel anlamda şu şekilde:

Piyasa duyarlılığı

Arz-Talep

Düzenlemeler konusundaki gelişmeler