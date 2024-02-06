Ripple son 24 saatte Bitstamp borsasına milyonlarca dolarlık XRP transfer etti. Transfer edilen token’ler farklı adreslere aktarıldı.

Ripple milyarlarca dolarlık XRP transferlerine devam ediyor. Balina hareketliliklerini takip eden Whale Alert’a göre Ripple 3 büyük balina transferi gerçekleştirdi.

İlk olarak kısa bir süre önce, Ripple ile SEC arasında devam eden davada yeni bir gelişme yaşandığını belirtmemiz gerekiyor. CryptoPotato olarak günün erken saatlerinde bildirdiğimiz üzere SEC, Ripple’a açtığı davada küçük bir zafer kazandı. Hakim, SEC’ten gelen talep üzerine Ripple Labs’e geçmişe dönük mali tabloları sunmasını emretti.

Ripple daha önce SEC’in bu talebine itiraz etmiş ve şirketin mali durumunun söz konusu davayla ilişkili olmadığını belirtmişti.

Bu gelişmeyle birlikte Ripple, son 24 saatlik süreçte 3 farklı işlemde103 milyon dolar değerinde 206 milyon XRP transferi gerçekleştirdi.

İlk işlem bundan 18 saat önce gerçekleştirildi ve 53,750,023 XRP, Ripple tarafından etkinleştirilen bir adrese gönderildi.

15 saat önce gerçekleştirilen ikinci işlemde 120 milyon XRP taşındı ve yine Ripple tarafından aktif edilen bir adrese gönderildi.

15 saat önce gerçekleştirilen son işlemde 14,6 milyon dolar değerindeki 28.850.000 XRP, Bitstamp borsasına gönderildi. Bu XRP’lerin satış için Bitstamp borsasında gönderildiği tahmin ediliyor.

Söz konusu işlemlerin, SEC ile Ripple arasında devam eden yasal savaşla ilgili olma ihtimalinin çok düşük olduğunu da belirtelim. Yıllardır her fırsatta milyonlarca dolarlık XRP satışı gerçekleştiriyor. Zaten tam da bu nedenle SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

2023 yılının Temmuz ayında Ripple ile SEC arasındaki davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın XRP satışının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bu gelişme, Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanacağına dair beklentileri arttırmıştı.

Son gelişmenin ardından XRP fiyatında kayda değer bir düşüş yaşanmadı. CoinMarketCap verilerine XRP son 24 saatte %1,42 oranında düşüş yaşayarak 0,5011 dolar bandında geriledi. Bu süreçte piyasanın geri kalanında da benzer fiyat hareketlilikleri sergiledi.