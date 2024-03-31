Ripple’ın SEC’in talep ettiği cezayı ödemek için kaç XRP satması gerekir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava sona yaklaşıyor. Taraflardan talebini ilk ileten SEC oldu.

Komisyon, Ripple’ın 2 milyar dolara yakın ceza ödemesini istedi. Bunun üzerine topluluk, gelişebilecek senaryolar üzerine spekülasyona başladı.

Ripple Cezayı Nasıl Ödeyebilir?

Yaygın olarak değerlendirilen ve şaşırtıcı olmayan bir senaryoya göre Ripple, cezayı ödemek için XRP satabilir.

Ripple’ın emanet (escrow) cüzdanlarında 40,1 milyar kadar XRP bulunuyor. Bu XRP’ler güncel kur ile yaklaşık 25 milyar dolar ediyor.

Blockchain şirketinin talep edilen 1,95 milyar doları ödemek için 30 Mart kuruyla 3.114.648.348 XRP satması gerekiyor. Tabii bu yalnızca bir varsayım, ne mahkeme böyle bir ceza ödenmesine hükmetti, ne de Ripple’ın kasasındaki nakit dikkate alındı.

Ripple’ın emanet kasasındaki 1 milyar XRP’nin kilidi her ay düzenli olarak açılıyor. Yani altcoin, olası cezayı ödemek için satılması gereken miktarın üçte biri kadarının satış baskısını her ay düzenli olarak geçiriyor.

Neden Davalılar?

Komisyon, kripto para piyasasında birçok coin’i menkul kıymet olarak değerlendiriyor ve düzenlemeden önce yaptırıma başvuran bir tutum izliyor.

SEC, XRP’nin de bir menkul kıymet olduğunu iddia ederek, geliştiricisi Ripple’a 2020 sonunda dava açtı. Mahkeme, kurumsal XRP satışlarını menkul kıymet işlemi olarak değerlendirirken, bireysel satışları bu değerlendirmenin dışında tuttu.

Kritik davada bir sonraki duruşma 23 Nisan’da görülecek. Davadan çıkacak karar, XRP fiyatını ciddi ölçüde etkileyebilir.