XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs, yeni ve heyecan verici bir ortaklığa imza attı.

Ripple, Shift4 Payments’ın milyarder kurucusu ve SpaceX’in ortaklarından Jared Isaacman ile ortaklık kurdu. Taraflar, XRP ile bağış yapılmasına olanak sağlamak için işbirliği yapacak. Bu ortaklığın yapılan bağışların iki kat arttırması planlanıyor.

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada Ripple Labs ile Jared Isaacman’ın bir hayırseverlik projesinde bir araya geldiği duyuruldu. Bu ortaklık kapsamında Maui Acil Müdahale Fonu’na yapılan bağışlarda XRP başta olmak üzere kripto paralar kullanılacak.

Bu süreçte XRP, önde gelen kripto para bağış platformlarından The Giving Block kullanılarak sisteme entegre edildi. Ortaklığa ilişkin yapılan açıklamada Ripple’ın Shift4 CEO’su Jared Isaacman’la birlikte Maui Yardım Fonu’na yapılan 50 bin dolara kadarki bağışlarda %200 oranında destek sağlayacak.

Böylelikle yardım kuruluşuna yapılan bağışlar ortaklık kapsamında ikiye katlanacak. Her iki tarafın da birbirlerinin katkılarının etkisini arttırdığı bu ortaklık, Bağış Eşleştirme kavramını temsil ediyor. Söz konusu ortaklıkla Ripple, Isaacman’ın bağışlarını eşleştirme taahhüdünde bulunarak, maksimum 50.000 dolara kadarki kripto para bağışlarının miktarını iki katına çıkarıyor.