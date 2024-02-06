ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple ile devam eden yasal savaşta önemli bir zafer kazandı.

SEC’in uzun süredir bekleyen talebini değerlendiren ABD’li yargıç, tutanaklara göre Ripple Labs’in finansal belgelerini mahkemeye sunmasına hükmetti.

Ripple’a yaklaşık üç yıl önce dava açan SEC, şirketi XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirmekle suçluyor.

Ripple Mali Kayıtlarını Açıklayacak

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu lehine karar veren Yargış Sarah Netburn, pazartesi tarihli mahkeme tutanağına göre Ripple Labs’ten 2022-2023 yıllarına ait mali kayıtlarını açıklamasını istedi.

Ripple’ın ayrıca kurumsal XRP satışlarından elde edilen gelire dair detayları açıklaması gerekiyor. Mahkemeye sunulan bilgiler, Ripple aleyhine çıkabilecek herhangi bir mahkeme emrinin gerekliliğini ve yasalara uygunluğunu belirlemede kullanılacak.

SEC’in talebine karşı çıkan Ripple, şirketin mali durumunun dava ile ilgisi olmadığını savunuyordu.

Ripple’ın savunmasını reddeden mahkeme, “davada karar verme aşamasında delil niteliğinde olabilecek ve kolaylıkla ulaşılabilecek bilgilere erişim talebini reddetmek için geçerli bir neden olmadığını” belirtti.

Ripple, SEC’in mali belgeleri açıklama talebine geçtiğimiz ay itiraz etmişti.

Ripple-SEC Savaşı Yıllardır Sürüyor

Ripple ve SEC arasındaki hukuk savaşı, 2020 yılının Aralık ayından beri sürüyor. SEC, Ripple’ın kayıt dışı menkul kıymet satışı yaparak 1,3 milyar dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Ne var ki Ripple, geçtiğimiz yıl mahkemede kısmi bir zafer ilan etti. Mahkeme, bireysel yatırımcılara programa dayalı XRP satışının kayıt dışı menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Öte yandan mahkeme, sözleşmeyle yapılan toplamda 728 milyon dolar değerinde kurumsal işlemlerin gerçekten de kayıt dışı menkul kıymet satışı olduğuna karar verdi. Ripple Labs ve yatırımcılar ise bu kararı genel olarak kripto para piyasası için bir kazanım olarak değerlendirdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, her fırsatta eleştiri oklarını SEC’e yöneltiyor. Özellikle SEC Başkanı Gary Gensler’ı hedef alan CEO, Gensler’ın kripto sektörüne yaklaşımını “etkisiz” olarak niteliyor.