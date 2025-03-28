Blockchain altyapı sağlayıcısı Ripple Labs, merkeziyetsiz ve halka açık blockchain ağı XRP Ledger (XRPL) için oracle hizmetleri sunmak üzere Lumina isimli veri platformunu entegre etti.

Lumina’ya Genel Bakış

DIA Lumina’nın 26 Mart’ta faaliyete geçmesi planlanıyor. Platform, merkeziyetsiz finans (DeFi), gerçek varlıklar (RWA) ve Web3 uygulamaları için doğrulanabilir ve güven gerektirmeyen oracle hizmetleri sunacak. DIA’ya göre Lumina, oracle güvenliği, şeffaflığı ve verimliliği konusunda yeni bir standart getirecek. Ayrıca DeFi protokolleri ve blockchain ağlarının yıllardır şeffaf olmayan, merkezi, güven temelli ve doğrulanamayan veri akışlarına bağımlı olmasına neden olan “kara kutu veri işleme” dönemini sona erdirecek.

Lumina, verilerin işlenme sürecinin her aşamasının doğrulanabilir olmasını sağlayan tamamen zincir üzerinde ve şeffaf bir mimari sunuyor. Geliştiriciler, ağlar ve kurumlar, Lumina’nın açık ve izinsiz ortamında oracle operasyonlarını doğrudan denetleyebilecek.

DIA’nın iş geliştirme direktörü Dillon Hanson, Lumina’nın sunduğu yeniliklerle ilgili şunları söyledi:

“Yıllardır oracle’lar, birçok kişi tarafından ‘gerekli bir kötülük’ olarak görülüyordu. Dolayısıyla blockchain geliştiricilerinin mecburen güvenmek zorunda kaldığı bir altyapı katmanı artık sona eriyor. DIA Lumina, yalnızca başka bir oracle hizmeti değil; hiçbir güven talep etmeyen ilk platform.”