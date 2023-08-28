ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davaya rağmen Ripple Labs, People dergisinin takdirini kazandı.

People dergisi bu hafta San Francisco merkezli blockchain şirketini “Çalışanları ve Toplumu Önemseyen 100 Şirket” listesine dahil etti. Ripple Labs, bu listeye girmeyi başaran tek kripto para şirketi oldu.

People dergisi, Ripple Labs’in finansal katılımı artırmaya, sürdürülebilirliği teşvik etmeye ve araştırmaları ilerletmeye adanmış kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan Ripple Impact Program’ına dikkat çekti.

Ripple Labs, People Dergisinin Dikkat Çeken 100 Şirket Listesinde

PEOPLE dergisi bu listede değer yaratma konusunda müşterilerinin beklentisini aşan 100 şirkete yer veriyor. Çalışanlarını “dünyayı daha iyi bir yer” haline getirmeye katkıda bulunmaları için motive eden şirketlerin onurlandırıldığı listede Cisco gibi birçok önemli kuruluş ilk sıralarda yer alıyor.

Bununla birlikte American Express, PricewaterhouseCoopers LLP, Target Corporation, NVIDIA, Deloitte, Accenture, Atlassian, MasterCard gibi şirketler ise listenin son sıralarında yer alıyor.

Ripple Labs ise PEOPLE’ın bu listesine 83. sıradan giriş yaptı. Şirket kültürü hakkında açıklamalarda bulunan bir Ripple Labs çalışanı şu ifadeleri kullandı:

Toplum hizmetlerine katılma ve ruh sağlığı yardımlarına erişim fırsatları var. En önemlisi, çalışanlar takdir ediliyor ve yaşam ile iş arasında denge kurmaları için teşvik ediliyor.

Ripple Labs ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yayınladı:

People’s 100 Companies That Care in 2023 listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz! Ripple Impact programlarımız aracılığıyla yıl boyunca yerel ve küresel çapta destek veren tüm Ripple çalışanlarına teşekkür ederiz.

Geçmişte bir çok hayırseverlik girişiminde bulunan Ripple Labs, daha önce de SFBusinessTimes Top 100 Bay Area Corporate Philanthropy listesinde yer almış ve çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla yaptığı ortaklıklar nedeniyle “Beyond the Check Award” ödülünü almıştı.

Kripto Para Şirketlerinde Çalışma Kültürü

Ripple’ın aldığı bu ödül, birkaç kripto para şirketinin sektördeki en az mutlu çalışanlara sahip olduğunun bildirilmesinden aylar sonra geldi. Söz konusu rapor, Glassnode’dan alınan veriler derlenerek teknoloji işe alım ajansı TrueUp tarafından oluşturuldu. Raporda en büyük 27 kripto para şirketine yer verildi.

TrueUp raporunda çalışanları en mutsuz olan şirketler arasında iflas eden Celsius, Winklevoss kardeşlerin kripto para borsası Gemini, Amber Group yer aldı. Listede dünyanın en büyük kripto para borsaları Coinbase ve Binance de bulunuyor.