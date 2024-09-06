Chris Larsen, ABD başkanlık yarışında Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı.

ABD’de 88 şirket yöneticisi bir araya geldi ve imza topladı. Yöneticiler kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokratik aday Kamala Harris’i desteklediklerini açıkladı.

Liderlerden Harris’e Destek

CNBC’nin haberine göre, ABD’de çeşitli şirketlerde 88 yönetici, başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i destekleyeceklerini resmi olarak bildirdi.

Bildiriye imza atanlar arasında ilginç bir isim de bulunuyor: Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen.

Larsen’in Demokrat bir adayı desteklemesi ilginç. Çünkü şirketi Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı neredeyse dört yıl hukuk mücadelesi verdi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, daha önce ABD’nin bir kripto şirketi kurmak ve yürütmek için pek de iyi bir yer olmadığını söylemiş ve kuruculara ABD’den uzak durmalarını tavsiye etmişti.

Box CEO’su Arron Levie, Yelp CEO’su Jeremy Stoppelman ve Snap CEO’su Michael Lynton, bildiriyi imzalayan diğer yöneticiler arasında yer alıyor.

Kripto para sektörünün katılımcı ve yöneticileri genelde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekliyor. Trump, son aylarda kripto dostu birçok açıklama yaptı. Hatta Bitcoin’i ABD’nin stratejik rezerv varlığı yapma sözü bile verdi.