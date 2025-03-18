Ripple, kurumsal müşterilere yönelik yeni saklama hizmeti “Ripple Custody” için ABD’de ticari marka başvurusunda bulundu.

Özet:

Ripple Custody, bankalar ve büyük şirketler için güvenli saklama çözümleri sunacak.

XRP Ledger’daki işlem hacmini artırabilir ve daha fazla varlık türünü destekleyebilir.

Ripple’ın yeni cüzdan hizmeti geliştirmesi, gelirlerini çeşitlendirmesine yardımcı olabilir.

Ripple, Saklama Hizmetleri Sektörüne Adım Atıyor

Ripple, 25 Şubat 2025’te ABD Patent ve Marka Ofisi’ne “Ripple Custody” için ticari marka başvurusu yaptı. Bu hamle, şirketin kurumsal varlık saklama sektörüne giriş yapmayı hedeflediğini gösteriyor.

Ripple Custody, hem kripto hem de geleneksel para birimleri için güvenli saklama hizmetleri sunacak. Özellikle bankalar ve büyük şirketler gibi kurumsal müşterilere hitap edecek.

Kripto saklama sektörü 20 trilyon doları aşabilecek büyüklükte bir pazar olarak görülüyor. Ripple, bu pazara giriş yaparak gelirlerini sadece finansal hizmetlerle sınırlamaktan çıkıp, daha geniş bir ekosistemde yer almak istiyor.

Ripple Custody ve XRP Ledger Entegrasyonu

Yeni saklama hizmeti, XRP Ledger’ın kullanımını artırabilir ve platformda daha fazla işlem yapılmasını sağlayabilir.

Tokenize menkul kıymetler ve türev ürünler gibi yeni varlık sınıflarını destekleyebilir.

XRP Ledger’ın kurumsal benimsenmesini güçlendirebilir.

DeFi ve Web3 ekosistemine entegrasyonu artırabilir.

Ayrıca, Ripple Custody gelişmiş güvenlik protokolleri kullanacak.

Çok Taraflı Hesaplama (MPC) ve Donanım Güvenlik Modülleri (HSM) gibi teknolojiler ile varlıkların üst düzeyde korunmasını sağlayacak.

Ripple Kendi Kripto Cüzdanını Çıkarabilir mi?

Başvuruda, indirebilir ve bulut tabanlı bir yazılım geliştirileceği de belirtiliyor. Bu da Ripple’ın kendi dijital cüzdanını piyasaya sürebileceğine işaret ediyor.

Böyle bir adım, Ripple’ın gelir kaynaklarını genişletmesine ve işlem ücretlerinden kazanç sağlamasına yardımcı olabilir.

Şu anda Ledger, Trezor ve Trust Wallet gibi platformlar XRP’yi destekliyor. Ancak, Ripple’ın kendi cüzdanını geliştirmesi, şirketin ekosistemini daha da güçlendirebilir.