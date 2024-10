Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açtığı davadaki karşı temyiz başvurusu kapsamında Sivil Temyiz Ön Argüman Beyanı’nı (Form C) sundu.

Civil Appeal Pre-Argument Statement” olarak bilinen C Formu, temyiz sürecinde davalı ya da davacının bir temyiz mahkemesine başvururken sunduğu bir beyan formudur. Bu formda taraflar, temyiz mahkemesinin inceleyeceği temel hukuki soruları ve itiraz konularını ana hatlarıyla belirtir.

SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulunmasının ardından Ripple da karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Ripple ile SEC arasındaki dava 9 Ağustos 2024 tarihinde sonuçlandı. Yargıç Analisa Torres’in başkanlık ettiği davada mahkeme, Ripple’ın 125 milyon dolar tutarında ceza ödemesine ve menkul kıymetler yasalarının daha fazla ihlal edilmesini durdurmasına hükmetti. SEC ise Ripple’ın 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

Ancak SEC, nihai kararı temyize götürmek yerine 2023 yılının Ağustos ayındaki özet kararı temyize götürdü. SEC, Ripple davasında XRP’nin statüsüne değil, Ripple tarafından yapılan XRP satışlarına odaklandı

Ripple ise karşı temyiz başvurusunda İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin ele almasını istediği dört temel soruyu ortaya koydu.

Avukat James K. Filan tarafından yapılan paylaşıma göre Ripple, 1933 Menkul Kıymetler Yasası’na göre bir “yatırım sözleşmesi”nin resmi bir anlaşma, satış sonrası yükümlülükler ve alıcıların satıcılardan kar elde etme hakkını içerip içermediğini sorguluyor. Bu tanım, dijital varlık işlemlerinin yorumlanmasında önemli bir değişiklik yaratabilir.

Ripple karşı temyiz başvurusunda itiraz ettiği bir diğer konuda ise XRP transferlerinin SEC ile W.J. Howey Co. arasındaki davada belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı konusu. Ripple yaptığı XRP işlemlerinin şirketin çabalarıyla kâr beklenen ortak bir teşebbüse para yatırımı olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor.

San Francisco merkezli şirket ayrıca “adil bildirim” konusunda üçüncü bir önemli meseleyi gündeme getirdi. Ripple, SEC’in kripto paralar konusunda net bir düzenleyici çerçeve sunamadığını iddia ederek “adil bildirim” hakkı konusunda da itirazda bulundu. Şirket, XRP alıcılarına kripto paraların yasal durumu hakkında yeterli bilgilendirme yaptığını öne sürüyor.

Ripple karşı temyiz başvurusunda itiraz ettiği son konu ise Federal Hukuk Usul Kuralları kapsamında verilen ihtiyati tedbirlerini sorguluyor. Ripple, Federal Hukuk Usul Kuralları’na göre bu tür tedbirlerin açık ve net olması gerektiğini savunarak, kendilerine verilen ihtiyati tedbir kararının yetersiz açıklığa sahip olduğunu ve tam olarak ne yapmaları gerektiğini net olarak belirtmediğini öne sürüyor.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, karşı temyiz başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Alderoty davanın XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla ilgili olmadığını belirtti. Alderoty, XRP’nin Bitcoin gibi şu anda menkul kıymet statüsünde olmadığını ve SEC’in de bu konudaki mahkeme kararlarına itiraz etmediğini vurguladı.

