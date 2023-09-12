Ripple ile SEC arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden davada önemli bir konu gündeme geldi: SEC ile Ripple’ın bu davada uzlaşma olasılığı var mı? SEC eski direktör bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden dava, tüm kripto para topluluğunun gündeminde. Bununla birlikte dava, bazı gerekçeler nedeniyle aynı zamanda da kutuplaştırıcı.

Hukukçular tarafından “ya yap ya da boz” şeklinde tabir edilen Ripple-SEC davasında şu ana kadar orta yol bulunamadı. Bununla birlikte Twitter’da bir kullanıcı, yaptığı paylaşımla taraflar arasındaki uzlaşma ihtimalini gündeme getirdi.

SEC’in eski Bölge Direktörü olan Marc Fagel, Twitter’daki bir tartışmada Ripple ile Komisyon arasında devam eden anlaşmazlık konusunda açıklamalarda bulundu. Geçici temyiz talebinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda konuşan Fagel şunları kaydetti:

Geçici temyiz için gerekli şartları yerine getirmek zordur. Mahkeme sizin dile getirdiğiniz hususları dikkate almadığı sürece talebin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyorum. Bu hususlar arasında davanın tüm kripto para sektörü için önemi ve halihazırda çelişkili kararlar olup olmadığı yer alıyor.

SEC eski Bölge Direktörü Marc Fagel ayrıca SEC ile Ripple arasındaki olası bir uzlaşmanın gerçekleşme potansiyelinden de bahsetti. Marc Fagel, birisinin ona SEC’in Hinman ve Clayton’ın tanıklıklarından kaçınmak amacıyla duruşma başlamadan önce olası bir uzlaşmayla ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorduğunu belirtti.

Eğer SEC bir uzlaşmayla ilgileniyorsa, bunun nedeni bireye yönelik geriye kalan iddiaların yüksek riskli olmasıdır. Ben eski SEC yetkililerinin tanıklığının önemli bir faktör olduğunu düşünmüyorum. https://twitter.com/Marc_Fagel/status/1700867719640334381?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1700867719640334381%7Ctwgr%5Eac56c6400d60724f3efcc2416ecc539d15fc76df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptopotato.com%2Fripple-xrp-v-sec-settlement-possible-former-sec-director-chips-in%2F