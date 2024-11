Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty’nin son paylaşımı XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı. Bu zafer paylaşımı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden davanın sona yaklaştığına dair spekülasyonları artırdı.

Geride bıraktığımız hafta SEC Başkanı Gary Gensler’in istifa edeceğini açıklamasının ardından Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğine dair söylentiler gündeme geldi. Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty’nin yaptığı zafer paylaşımı da uzlaşma beklentilerini bir hayli arttırdı.

Stuart Alderoty, 23 Kasım’da yaptığı paylaşımda “zaferin bin babası vardır” ifadesine yer vererek Ripple’ın SEC’e karşı mücadelesinde elde ettiği başarıyı işaret etti. Alderoty dava süreci boyunca Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yönetim kurulu başkanı Chris Larsen ve hukuk ekibinin kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Victory has a thousand fathers, but make no mistake. The courage of Brad and Chris, and the resilience and expertise of Ripple Team Legal (most of whom are nameless and never sought the Twitter spotlight) paved the way. Ripple provided the blueprint to defeat Gary Gensler’s…

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) November 23, 2024