Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty’nin son paylaşımı XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı. Bu zafer paylaşımı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden davanın sona yaklaştığına dair spekülasyonları artırdı.

Geride bıraktığımız hafta SEC Başkanı Gary Gensler’in istifa edeceğini açıklamasının ardından Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğine dair söylentiler gündeme geldi. Ripple’ın Baş Hukuk Müşaviri Stuart Alderoty’nin yaptığı zafer paylaşımı da uzlaşma beklentilerini bir hayli arttırdı.

Ripple-SEC Davası

Stuart Alderoty, 23 Kasım’da yaptığı paylaşımda “zaferin bin babası vardır” ifadesine yer vererek Ripple’ın SEC’e karşı mücadelesinde elde ettiği başarıyı işaret etti. Alderoty dava süreci boyunca Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yönetim kurulu başkanı Chris Larsen ve hukuk ekibinin kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Victory has a thousand fathers, but make no mistake. The courage of Brad and Chris, and the resilience and expertise of Ripple Team Legal (most of whom are nameless and never sought the Twitter spotlight) paved the way. Ripple provided the blueprint to defeat Gary Gensler’s… — Stuart Alderoty (@s_alderoty) November 23, 2024

Alderoty, Ripple’ın bu kararlı duruşunun kripto para sektörünün hayatta kalmasını sağladığını savundu. Ripple’ın SEC karşısındaki başarısıyla Gensler’in “düzenleyici zorbalığını” yendiğini belirten Alderoty, XRP topluluğuna yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti. Alderoty’nin bu paylaşımı, Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde uzlaşmaya sonuçlanacağına dair beklentileri arttırdı.

XRP Topluluğunda Heyecan

TechCrunch’ın kurucusu ve Arrington XRP Capital’in sahibi Michael Arrington da Alderoty’nin paylaşımını retweet ederek Ripple’ın mücadelesini destekledi. Ripple’ın kripto para piyasası için önemli bir çıkış planı sunduğunu belirtti ve “o gün bugün” paylaşımı yaparak XRP topluluğunu heyecanlandırdı.

"Ripple provided the blueprint to defeat Gary Gensler’s inexplicable war on crypto" is a very true statement. https://t.co/3upgjWvgpn — Michael Arrington 🏴‍☠️ (@arrington) November 24, 2024

Michael Arrington’ın açıklamaları da Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde uzlaşmayla sonuçlanacağına dair beklentileri arttırdı.

XRP Neden Yükseliyor?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %5 oranında değer kazanan XRP 1,51 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP, son birkaç yılın en yüksek seviyesi olan 1,62 doların altında konsolide olmaya devam ediyor.

Öte yandan CoinMarketCap verilerine göre yatırımcılar, XRP’deki yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. SEC ile olası bir anlaşma duyurusu, XRP’nin fiyatında yeni bir ivme yaratabilir ve Ripple’ın sektördeki etkisini daha da artırabilir.