Bu yazımızda Ripple ile SEC arasında önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere yakından bakacağız.

Özet:

Ripple ile SEC arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Analistler, 23 Nisan’da başlayan duruşmayla devam eden davanın Ripple’ın zaferiyle sonuçlanacağına dair görüşlerini paylaşıyor.

Bazı uzmanlar, Ripple’ın davayı kazanacağına ve sonrasında XRP’nin ciddi bir yükseliş trendine başlayacağına inanıyor. Ancak dava, tarafların temyize gitmesi nedeniyle önümüzdeki yıllara ertelenebilir.

Oldukça Hareketli Bir Hafta

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava, 23 Nisan 2024 tarihiyle birlikte duruşma aşamasına girdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının son ayında, 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple’a dava açmıştı.

Ripple, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını ve bu nedenle de SEC’in yetki alanına girmediğini söyledi. Davada her iki tarafın da yerine getirmesi gereken çok sayıda sorumluluk var. Bu nedenle önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor.

Yargıç Sarah Netburn kısa bir süre önce SEC’in çözüm önerileri ve nihai kararın girilmesi için yanıtını sunmasını gerektiren yeni bir zamanlama emri verdi. Bu süre 29 Nisan tarihinde doldu. Ripple cephesine ise yanıtı için 3 gün süre tanındı.

Sektörün önde gelen isimleri, Yargıç Netburn’ün XRP’ye yönelik nispeten olumlu tutumu nedeniyle davayı Ripple’ın kazanacağını düşünüyor. Yargıç Netburn bundan üç yıl önce XRP’nin, onu Bitcoin ve Ether’den ayıran bir faydaya sahip olduğunu söylemişti.

Davanın XRP Üzerindeki Olası Etkileri

Ripple, 2023 yılında davada 3 önemli kısmi zafer kazandı. Bu kısmi zaferlerin ardından XRP’de kayda değer yükselişler yaşandı.

Birçok analist, davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP’nin boğa koşusuna başlayacağına inanıyor. Bununla birlikte birçok önde gelen isim, Ripple ile SEC arasındaki davada uzlaşma ihtimalinin masada olmadığını dile getiriyor.

SEC, Ripple’ın Talebinin Reddedilmesini İstiyor

Davanın nasıl sonuçlanacağına dair spekülasyonlar devam ederken en son söylentiler, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık para cezasının 100 milyon dolara düşürüleceği yönünde.

Savunma avukatı ve eski federal savcı olan James K. Filan, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SEC’in, Ripple’ın talebini reddetmesi için mahkemeye baskı yaptığını söyledi. Bu paylaşımın altına yapılan yorum yapan kullanıcılar, SEC’in hamlesini davanın sonucunu ertelemek için böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti.

ABD’li avukat Jeremy Hogan ise davanın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağına inanıyor. Jeremy Hogan, davanın SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezanın çok çok altında 100 milyon dolarla uzlaşmayla sonuçlanacağını düşünüyor.