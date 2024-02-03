Ripple ile SEC arasındaki dava için geri sayım başladı. İşte Ripple ile SEC arasındaki davada bilmeniz gereken en son gelişmeler.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasında 2020 yılından bu yana devam eden dava, kripto para topluluğunun yakından takip ettiği yasal mücadelelerden biri.

SEC, söz konusu davayı, Ripple’ın XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini iddia ederek 2020 yılının Aralık ayında açmıştı. Davada aradan geçen 3 yılı aşkın süreçte birçok önemli gelişme yaşandı. Ancak en kayda değer gelişmeler, 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşti ve Ripple, SEC karşısında 3 önemli zafer kazandı.

2023 yılının Temmuz ayında davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Aynı yılın Ekim ayında mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetti ve yine Ekim ayında SEC, Ripple yöneticileri hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Bununla birlikte dava henüz sonuçlanmış değil. Davada şimdi ise gözler yeni bir gelişmeye çevirildi. Bir avukata göre davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in kısa bir süre içerisinde önemli bir talep hakkında karar vermesi gerekiyor.

Ocak ayında SEC, mahkemede Ripple’a karşı bir talepte bulunarak şirketin davayla ilgili bazı belgeleri sağlamasını istedi. SEC, mahkemeden Ripple’ı bu karara uymaya zorlanmasını talep etti. Ripple ise kısa bir süre önce verdiği yanıtta belgelerin iletilmesi için son tarihin uzatılmasını istedi.

Bundan kısa bir süre sonra şirket yanıt vererek sürenin uzatılmasını istedi. Bu kapsamda Yargıç Torres’in 12 Şubat’a kadar zorlama emri konusunda karar vermesi gerekiyor. En azından avukat Bill Morgan’a göre böyle.

Bill Morgan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öyle görünüyor ki Yargıç Torres’in SEC’in zorlama talebini hızlı bir şekilde karara bağlaması gerekiyor çünkü mevcut çözüm aşaması zaman çizelgesi, keşifle ilgili çözümlerin 12 Şubat’a kadar tamamlanmasını gerektiriyor. Halihazırda duruşmanın 23 Nisan 2024 tarihinde görülmesi bekleniyor. Konunun nasıl çözüleceğini görmek ilginç olacak.

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