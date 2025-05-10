Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun süredir devam eden davada nihai anlaşma sağlandı. Taraflar, 125 milyon dolarlık cezadan yüzde 60 indirimle 50 milyon dolara uzlaştı. Ayrıca, Ripple’ın el konulan 75 milyon dolarlık fonu da şirkete iade edilecek.

Anlaşma, 8 Mayıs’ta mahkemeye sunuldu ve kripto sektörünü yıllardır etkileyen davaya kesin bir çözüm getirdi.

Anlaşmanın Detayları

New York’ta görevli Yargıç Analisa Torres’e sunulan anlaşma metnine göre, Ripple’a yönelik mevcut tedbir kararı kaldırılacak ve şirkete ait 125 milyon dolar serbest bırakılacak. Ripple ise SEC’ye yalnızca 50 milyon dolar ödeyecek. Kalan 75 milyon dolar şirkete geri verilecek.

Taraflar, karşılıklı olarak davalardan feragat etmeyi de kabul etti. SEC, temyiz başvurusunu geri çekerken, Ripple da çapraz temyiz başvurusunu geri aldı.

Dava Süreci

SEC, Aralık 2020’de Ripple ve yöneticileri Chris Larsen ile Brad Garlinghouse’a, kayıt dışı menkul kıymet satışıyla 1,3 milyar dolar topladıkları gerekçesiyle dava açmıştı. Ripple ise XRP’nin menkul kıymet olmadığını savunarak direnişe geçmişti.

Davanın kırılma noktası Temmuz 2023’te geldi. Yargıç Torres, XRP’nin bireysel yatırımcılara satışında menkul kıymet sayılmayacağına, ancak kurumsal satışlarda bu nitelikte olduğuna hükmetti. Bu kararın ardından Ripple’a Ağustos 2024’te 125 milyon dolar ceza kesildi.

SEC, Ocak 2025’te kararı temyize taşıyarak XRP işlemlerinin bireysel ya da kurumsal ayrımı yapılmadan menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ripple da karşı temyiz başvurusu yaptı.

Ancak daha sonra SEC’de yaşanan görev değişiklikleri, özellikle sert tutumuyla bilinen Başkan Gary Gensler’in görevden ayrılması sonrası kurumun temyizden vazgeçtiği yönünde haberler çıkmaya başladı. Yine de resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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Sürecin Devamı

Avukat James K. Filan’a göre, anlaşmanın resmileşmesi için Yargıç Torres’in şartları onaylayan bir karar vermesi gerekiyor. Onayın ardından, Ripple ve SEC, temyiz mahkemesinden resmi uygulama için kısıtlı bir geri gönderim talebinde bulunacak.

Karar yürürlüğe girdiğinde Ripple’a yönelik tedbir kararı kaldırılacak, fonlar dağıtılacak ve her iki taraf da temyizden tamamen çekilecek. Böylece dava resmi olarak sona erecek.

Anlaşma haberi kripto piyasasında hızlı bir etki yarattı. XRP, son 24 saatte yüzde 5,2 değer kazanarak 2,29 dolara yükseldi. Haftalık olarak piyasa geneline göre biraz geride kalsa da, son bir yılda yüzde 340’lık artışıyla öne çıkan varlıklar arasında yer alıyor.

Dava sürecini yakından takip eden XRP topluluğu anlaşmayı büyük bir zafer olarak karşıladı. Pro-Ripple avukatı John E. Deaton, X hesabında kısa ve net bir yorumla duyguyu özetledi:

“Bitti.”