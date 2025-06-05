San Fransisco merkezli finansal teknolojiler şirketi Ripple, Haziran ayında 2,21 milyar dolar değerinde 1 milyar XRP’nin kilidini açtı.

Ripple’ın emanet (escrow) cüzdanlarından her ay düzenli olarak 1 milyar XRP’nin kilidini açıyor. Blockchain işlemlerini izleyen Whale Alert hesabına göre bu işlem üç farklı adımda gerçekleşti:

İlk işlemde Ripple, Türkiye saatiyle 04:42’de 882,47 milyon dolar değerinde 400 milyon XRP’nin kilidini açtı ve bu varlıkları “Ripple 26” adlı cüzdana taşıdı.

İkinci işlemde Ripple, Türkiye saatiyle 04:45’te 1,1 milyar dolar değerinde 500 milyon XRP’nin kilidini açtı ve bu varlıkları “Ripple 27” adlı cüzdana taşıdı.

Üçüncü ve son işlemde Ripple, 04:48’de 220,42 milyon dolar değerinde 100 milyon XRP’nin kilidini açtı ve bu varlıkları “Ripple 26” adlı hesaba taşıdı.

Bu işlemler sonrasında “Ripple 26” ve “Ripple 27” cüzdanlarındaki bakiyeler 500’er milyon XRP’ye ulaştı.

Ripple 670 Milyon XRP’yi Yeniden Kilitledi

Kilit açılımından kısa bir süre sonra Ripple, 670 milyon XRP’yi yeniden kilitledi. İki farklı işlemde 470 milyon ve 200 milyon XRP, escrow cüzdanlarına gönderildi. Bu da Haziran ayında yalnızca 330 milyon XRP’nin dolaşıma sokulduğu anlamına geliyor. Ripple’ın mevcut dolaşımdaki arzı ise 58,76 milyar XRP seviyesinde.

Ripple 2017 yılında 55 milyar XRP’yi emanet (escrow) cüzdanlarında kilitlemişti. 2017 yılından bu yana her ayın ilk günü 1 milyar XRP, Ripple’ın emanet cüzdanlarından serbest bırakılıyor. Ancak Ripple, her ay düzenli olarak kilidi açılan 1 milyar XRP’nin bir kısmını yeniden emanet cüzdanlarında kilitliyor.

Coinbase’e 54 Milyon XRP Transfer Edildi

Whale Alert verilerine göre kısa bir süre önce Coinbase borsasına toplamda 54 milyon XRP’lik iki büyük transfer gerçekleştirildi.

İlk balina 26,95 milyon XRP gönderirken ikinci balina ise 27,04 milyon XRP transfer etti. Her ne kadar bu cüzdanlar anonim olsa da zincir üstü verilere göre bu iki cüzdanın Coinbase’in operasyonel cüzdanlarından gerçekleştirildiği belirtiliyor.