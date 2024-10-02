XRP son bir haftalık süreçte %7 oranında değer kaybetti. Peki önümüzdeki günlerde XRP’yi neler bekliyor?

XRP geride bıraktığımız hafta sonunda güçlü bir performans sergileyerek 0,66 doları aştı. Ancak XRP boğaları, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla tetiklenen düşüş trendine karşı koyamadı.

XRP’de Kilit Destek Seviyesi: 0,54

XRP’de Kilit Direnç Seviyesi: 0,68

XRP Yön Değiştirdi

Sadece günler önce 0,66 doların üzerine yükselen XRP, sert bir geri dönüş yaptı ve Eylül ayının sonlarında kaydettiği tüm yükselişleri sildi. XRP’deki alıcılar, piyasadaki olumsuz havaya dayanamadı.

Satıcılar Geri Döndü

XRP fiyatında son 48 saatte yaşanan düşüşlerle birlikte iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı. XRP’de alıcıların işlem hacmi azaldı ve bu da XRP’de yükseliş trendinin devam edeceğine yönelik umutları azalttı. XRP’de kritik direnç seviyesi olarak 0,68 ve kritik destek seviyesi olarak 0,54 dolar seviyesi öne çıkıyor.

CryptoPotato analisti Duo Nine XRP’nin kısa vadede tekrar 0,60 dolar direncinin üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

Boğa Momentumu Kaybedildi

XRP’deki yükseliş trendinin momentumunu kaybettiği günlük hareketli ortalamalardan (MACD) görülüyor.

XRP’de hareketli ortalamalar ayı formasyonu oluşturmak üzere. Ayrıca hareketli ortalamalarda histogram göstergesi de son dört gündür daha alçak zirveler yaparak XRP’de momentumun satıcıların lehine döndüğüne işaret ediyor.