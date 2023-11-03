Gürcistan Ulusal Bankası (NBG) Dijital Lari (GEL) projesi için Ripple ile ortaklık kurduklarını duyurdu. Bu kapsamda Ripple, Dijital Lari (GEL) pilot projesi için resmi teknoloji ortağı olacak.

Ripple, Gürcistan Ulusal Bankası’nın yanı sıra Bhutan, Palau, Karadağ, Kolombiya ve Hong Kong’daki hükümetler tarafından başlatılan 5 pilot projede aktif olarak rol alıyor.

Bu ortaklıklar, blockchain teknolojisinin hükümetler tarafından başlatılan dijital para birimi projelerinde kullanımı için büyük önem arz ediyor.

Ripple’dan Gürcistan Adımı

Gürcistan Ulusal Bankası, Dijital Lari (GEL) pilot projesi için resmi teknoloji ortağını seçerken 9 adayı değerlendirdi. Sonuç olarak Ripple, teknik altyapısı ve alanında uzman isimlerden oluşan kadrosu nedeniyle projenin resmi teknoloji ortağı seçildi. Gürcistan Ulusal Bankası’ndan Natia Turnava konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Listedeki tüm adayların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından Ripple’ı Dijital Lari (GEL) pilot projemiz için resmi teknoloji ortağı olarak seçmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Ripple’ın Merkez Bankası Ortaklıkları ve CBDC departmanının başkan yardımcısı James Wallis de ortaklığa dair açıklamalarda bulundu. James Wallis, Gürcistan Ulusal Bankası’nın ekonomisini dijitalleştirmek için blockchain teknolojisine odaklanmasını yenilikçi bir hamle olarak değerlendirdi.

Ripple’ın CBDC Çözümleri

Ripple’ın CBDC çözümleri sağlamak adına Ripple CBDC Platformu adlı bir departmanı bulunuyor. Ripple CBDC Platformu, merkez bankaları, finans kurumları ve hükümetler için bütünsel bir uçtan uca blockchain çözümleri sunuyor. Bu sayede merkez bankalarının, finans kurumlarının ve hükümetlerin sorunsuz bir şekilde CBDC’lerini başlatmaları ve kullanıma sunmaları sağlanıyor. Ripple CBDC Platformu bunun için XRP Ledger (XRPL) altyapısını kullanıyor.

Gürcistan Ulusal Bankası (NBG), Ripple’ın Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) konusundaki deneyimine vurgu yaptı. NBG, Ripple’ın CBDC dijital altyapısından akıllı sözleşmelere ve tokenizasyona kadar uzanan gerçek hayattaki pilot proje dağıtımlarını konularındaki deneyimlerinden övgüyle bahsetti.

Ripple, Gürcistan Ulusal Bankası (NBG) ortaklığının yanı sıra Bhutan, Palau, Karadağ, Kolombiya ve Hong Kong’daki hükümetler ve merkez bankaları tarafından başlatılan 5 farklı projede aktif olarak yer alıyor. Bununla birlikte Ripple, bu konuda dünyanın dört bir yanındaki 20 ülkeyle de müzakereler yürütüyor.