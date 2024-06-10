Ripple, Gürcistan Merkez Bankası (NBG) ile olası işbirliği seçeneklerini araştırıyor.

Dünyanın en büyük kripto para girişimlerinden Ripple Labs, dijital finans girişimleri konusunda Gürcistan Merkez Bankası (NBG) ile birlikte çalışıyor.

Son gelişmeler, Ripple’ın NBG’nin Dijital Lari pilot projesi için teknolojik ortak olarak seçilmesinin ardından geldi.

Ripple’ın Gürcistan’daki Girişimleri

Ripple ile Gürcistan hükümeti arasındaki görüşler, Ripple’ın Başkan Yardımcısı James Wallis ve yazılım mühendisliği hizmet sağlayıcısı EPAM Systems’ten Alistair Brown tarafından yürütülüyor. Bu görüşmelerde Gürcistan ekonomisinin dijitalleştirilmesi için blockchain teknolojisinin potansiyel kullanım alanlarına odaklanılıyor.

Gürcistan merkez bankası NBG, CBDC projesi için teknolojik uzmanlık, olgunluk, deneyim ve gerçek dünya uygulamalarına bağlılık gibi kriterlere göre 9 adayı değerlendirdi. Bu anlamda en çok öne çıkan aday Ripple Labs oldu.

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Ripple’ın CBDC Platformu ve Dijital Lari Pilot Projesi

Ripple, Gürcistan’ın yanı sıra diğer birçok ülkenin ödeme sistemlerine dair girişimlerinde aktif olarak rol alıyor. Örneğin kısa bir süre önce Kolombiya merkez bankası, Dijital Peso projesinin pilot testleri için Ripple ile ortaklık kurdu.

Ripple bu projede Kolombiya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (MinTIC) ve blockchain şirketi Peersyst Technology ile birlikte çalışıyor.

İnovasyona bağlılığı, dijital para birimleri konusundaki tecrübesi ve 2021 yılından bu yana kurduğu ortaklıklar, Ripple’ı bu alanda en önemli adaylardan biri haline getiriyor.

Ripple ve NBG arasındaki son görüşmeler, devam eden işbirliği için umut verici bir geleceği işaret ediyor. Birçok kişi, Ripple’ın bu hamlelerinin XRP’de de büyük fiyat artışlarına yol açacağını öngörüyor.