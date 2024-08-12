XRP için kısa vadede ralli bekleyen analistler var. Onların fiyat hedeflerine göz atın.

Özet:

XRP fiyatı, Ripple ve SEC davasının geçtiğimiz hafta sonuçlanmasının ardından yükseldi.

Altcoin aradan geçen sürede bir miktar geriledi, fakat büyük bir ralli yaşanacağı konusunda beklentiler yüksek.

XRP Nereye Gidiyor?

XRP, geçtiğimiz hafta bir günde yüzde 20 yükselerek gündeme oturdu. Neredeyse 0,64 dolara çıkan XRP’nin piyasa değeri de 35 milyar doları geçti.

Altcoin, Ripple ve SEC davasının sonuçlanmasıyla yükselmeye başladı. Davaya bakan hakim Analisa Torres, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini tespit ettiği blockchain şirketinin 125 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

Ceza miktarı büyük gözükse de SEC’in talep ettiği 2 milyar dolara kıyasla epey düşük kalıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse dahil birçok piyasa katılımcısı, kararı bir zafer olarak yorumladı.

XRP, ilerleyen günlerde ivme kaybetti ve haber yayın saati itibarıyla 0,57 dolara geriledi. Ancak birçok analist, ufukta yeni rekor seviyelerin göründüğünü düşünüyor.

X kullanıcısı CJ, XRP’nin 0,54 dolar ve 0,58 dolar aralığındaki “adil değer farkında” seyrettiğini söyleyerek, 0,658 doları hedeflediğini söyledi.

JAVON MARKS ise altcoin’in 2016-2017 tarihlerinde görülen ve yükselişe işaret eden “gizli boğa ayrılığı” formasyonunu tekrarladığını öne sürdü. XRP, o dönemde yüzde 62.100 değer kazanmıştı.

Bir diğer analist Alex Clay, XRP’nin simetrik üçgen içinde simetrik üçgen formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti. Simetrik üçgen, fiyat herhangi bir yöne kırılmadan önce konsolide olduğu sırasında oluşuyor.

Analist bunun XRP piyasasına girmek veya alım yapmak isteyen yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Doctor Profit ve CrediBULL Crypto, daha önce sonuçlanan Ripple davasının büyük bir ralli başlatacağını öne sürmüştü:

Dava baskısı sona erdi. Hatırlayın, 2021’de XRP boğa piyasası yaşamamıştı. Göstergeler ralliye değil, devasa bir ralliye işaret ediyor.