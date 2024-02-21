Ripple ortaklıklarla küresel ağını genişletmeye devam ediyor.

Ripple Afrika’nın önde gelen bankalarından Commercial International Bank (CIB) ile ortaklık kurdu. Ripple bu ortaklıkla birlikte blockchain tabanlı sınır ötesi ödemeler ağını genişletmeyi ve NFT alanına giriş yapmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir ve verimliliği yüksek blockchain çözümlerine odaklanan Ripple, kurduğu ortaklıklarla dünyanın dört bir yanındaki CBDC çalışmalarını destekliyor.

Ripple Mısır’ın Önde Gelen Bankasıyla Ortaklık Kurdu

Mısır’ın en büyük bankalarından Commercial International Bank (CIB) ile kurulan ortaklık, blockchain teknolojisiyle sınır ötesi ödemelerin verimliliğini arttırmaya odaklanıyor. Ripple bu ortaklıkla ayrıca NFT alanına da giriş yaptı.

Commercial International Bank (CIB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu ortaklık turizm sektörü için dijital bir token ekosistemi oluşturarak ödemeleri kolaylaştırıyor ve turistlerin sadakat ödülleri kazanmasına olanak sağlıyor.

Commercial International Bank’in (CIB) kripto para sektörüne giriş yapması, Mısır hükümetinin blockchain teknolojisini aktif olarak keşfetme ve çeşitli sektörlerde kullanma niyetini açıkladığı bir dönemde geldi.

Mısır Ulusal Bankası da 2021 yılında Ripple ile ortaklık kurarak Ripple’ın RippleNet ağına katılmıştı. Böylelikle Commercial International Bank (CIB), Mısır Ulusal Bankası’nın ardından Ripple ile ortaklık kuran ikinci banka oldu.

Ripple, özellikle ABD’de karşı karşıya kaldığı düzenleyici belirsizlik nedeniyle son birkaç yılda küresel genişlemeye ağırlık veriyor. Bu durumda Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayında başlayan ve hala devam eden yasal savaşın da etkili olduğu düşülüyor.

Bu yıl Ripple ile ortaklık kuran diğer küresel finans kurumları arasında Tayland’ın en eski bankası Siam Commercial Bank (SCB) ve Fas’ın Attijariwafa Bankası yer alıyor.

Ripple’ın CBDC Çalışmaları

Ripple birçok ülkenin kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) başlatma çabalarını destekliyor. Ripple bu kapsamda Güney Asya ülkesi Bhutan’ın para birimi ngultrum’un dijital versiyonunu başlatmak için 2021 yılında Bhutan merkez bankası Kraliyet Para Otoritesi’yle ortaklık kurmuştu.

CBDC’sini başlatmak için Ripple ile ortaklık kuran bir diğer ülke ise komşu Gürcistan. CryptoPotato Türkiye olarak 3 Kasım 2023 tarihinde Gürcistan Ulusal Bankası (NBG) Dijital Lari (GEL) projesi için Ripple ile ortaklık kurduğunu duyurmuştuk.