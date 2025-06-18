ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasında süregelen davada yeni bir dönemece girildi. SEC, mahkemeye sunduğu güncel durum raporunda, önceki takvimin iki ay ertelenmesini talep etti. Yeni kritik tarih olarak ise 15 Ağustos 2025 işaret edildi.

Ortak Talep, Mahkeme Kararı Bekleniyor

Ripple ve SEC daha önce Ripple’ın ödeyeceği cezaya dair ortak bir anlaşmaya varmış, ancak söz konusu teklif, Yargıç Analisa Torres tarafından bazı düzenleyici kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

16 Haziran’a kadar sunulması gereken durum raporu, davanın sonlanabileceği yönündeki beklentileri artırmıştı. Ancak SEC’in sunduğu yeni belgede, temyiz sürecinin askıya alınmaya devam edilmesi ve nihai kararın ertelenmesi istendi. Raporda, tarafların bu erteleme konusunda uzlaşmaya vardığı da belirtildi.

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XRP Fiyatı Pozitif Ayrıştı

Güncel dava gelişmeleri, XRP fiyatına da yansıdı. Günlük bazda yüzde 2,4 artış gösteren kripto para, 2,24 dolar seviyesine yükseldi. En yüksek 15 altcoin arasında günün en iyi performansını gösteren varlık olan XRP, gün içi en yüksek seviyesini 2,34 dolar civarında gördükten sonra bir miktar geri çekildi.

Piyasa Genelinde Belirsizlik Sürüyor

Ripple davasındaki gelişmelerin yanında, jeopolitik tansiyon da kripto piyasalarında etkisini sürdürüyor. İsrail ile İran arasında artan gerilim ve küresel güçlerin (ABD, Çin, Rusya) olası hamleleri, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına yol açıyor.