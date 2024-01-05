Ripple Labs ile Zakinov arasındaki dava, Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davayla aynı ay içerisinde görülecek.

Özet:

Bu ay sonunda Ripple Labs ile Zakinov arasındaki davada bu ay sonunda e-duruşma gerçekleşecek.

2018 yılının Mayıs ayında XRP yatırımcıları tarafından Ripple Labs aleyhine açılan dava, şirketi XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirmekle suçluyor.

Öte yandan SEC’in benzer sebepten 2020 yılının Aralık ayında Ripple Labs’a açtığı davada nihai duruşma ise 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

Zakinov ile Ripple Labs arasındaki davada bir e-duruşmanın 11 Ocak tarihinde görülmesi planlanıyor. Zoom toplantısı aracılığıyla Yargıç Phyllis J. Hamilton’ın huzurunda gerçekleştirilecek olan duruşmaya halk ve medya mensupları da katılabilecek.

Söz konusu dava 2018 yılının Mayıs ayında bir grup XRP sahibi tarafından açıldı. Davacılar, Ripple Labs’i yanlış bilgi vererek XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla ve bazı yasaları ihlal etmekle suçluyor. Davaya adını veren Davacı Vladi Zakinov, kendisinin ve diğer pek çok kişinin mağdurlar arasında olduğunu öne sürüyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde birçok kez ertelenen davanın 15 Nisan 2024 tarihinde başlaması bekleniyor.

Ripple ile SEC Arasındaki Dava

Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. İkili arasındaki dava, kripto para sektöründe en önemli gündem maddelerinden biri ve Zakinov davasıyla benzerlikler taşıyor. Bu davada SEC, Ripple Labs’i XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

Dördüncü yılına giren davada, 2023 yılında önemli gelişmeler yaşandı ve Ripple Labs SEC karşısında davada psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Ripple Labs 2023 yılında SEC karşısında 3 kritik zafer kazandı. Bu zaferlerden ilki Temmuz ayında geldi. Temmuz ayında Yargıç Analisa Torrres, Ripple’ın XRP aracılığıyla ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi teklifi olmadığına hükmetti.

SEC, Eylül ayında bu kararı temyize götürdü. Ekim ayında mahkeme, SEC’in temyiz başvurusunu reddetti. Böylelikle Ripple Labs, SEC karşısındaki ikinci zaferini kazandı. Yine aynı ay Ripple Labs’in CEO’su Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen, SEC tarafından yöneltilen suçlamalardan aklandı. Bu da Ripple Labs’in 2023 yılındaki 3. zaferi olarak kayıtlara geçti.

Davada nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek ve her iki tarafın da mahkemede görüşmeden önce gerekli prosedürlere uyması gerekiyor. SEC’in çözüm yollarına ilişkin özetini 13 Mart 2024 tarihine kadar, Ripple’ın muhalefetini 12 Nisan 2024 tarihine kadar sunması bekleniyor.