Yatırımcılar, XRP’nin yılın geri kalan aylarında nasıl bir performans gösterebileceğini merak ediyor.

Özet:

Ripple 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. SEC’in teklif ettiği 2 milyar dolardan çok daha az olan bu ceza kararı, XRP fiyatında yüzde 20 fırlamaya yol açtı.

olan bu ceza kararı, XRP fiyatında yüzde 20 fırlamaya yol açtı. Altcoin’in geleceği piyasa koşulları ve hukuki gelişmelere bağlı. Bitcoin’in performansı da değer kazanmasını sağlayabilir.

XRP Rekora Mı Hazırlanıyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple’ın yıllardır süren davası bu hafta sonuçlandı. Davaya bakan hakim Analisa Torres, menkul kıymet yasalarını ihlal eden şirketin 125 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti.

Ripple’a verilen ceza, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolara kıyasla epey düşük kalıyor. Kripto piyasası katılımcıları, dolayısıyla bu kararı Ripple için zafer olarak yorumladı.

XRP, dava sonucuna pozitif tepki verdi ve yüzde 20 fırladı. Hafta içinde 0,64 dolara kadar yükselen XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,59 dolardan işlem görüyor.

Peki XRP fiyatı, yıl sonuna kadar rekor tazeleyebilir mi? CryptoPotato olarak bunu ChatGPT’ye sormaya karar verdik.

Popüler yapay zeka sohbet botu, XRP boğa piyasasının davanın nihai sonucuna dayalı olduğunu düşünüyor. Tarafların temyize gitmesiyle, davada kesin sonucun çıkması biraz daha sürebilir. CEO’nun kararı “zafer” olarak nitelemesinden dolayı, Ripple’ın temyize gitme ihtimali düşük gözüküyor. SEC’in temyize gitmesi daha olası duruyor.

X kullanıcıları ise ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle SEC’in temyize gitmesinin mantıklı olmayacağını düşünüyor.

Diğer Faktörler

ChatGPT, XRP’nin rekor kırma ihtimalinin yaygınlığın artması, uygun piyasa koşulları, küresel regülasyonlar ve ekonomik istikrar gibi çeşitli faktörlere de bağlı olduğunu ekledi. Bitcoin (BTC) etkisiyle boğa başlaması ihtimali de bulunuyor.

Bitcoin genellikle piyasa trendlerine yön veriyor. Bitcoin önemli bir büyüme kaydederse, XRP gibi diğer kripto paraları da yukarı kaldırabilir.

Hafta başındaki düzeltmede 50 bin doların altına gerileyen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 61 bin dolardan işlem görüyor.