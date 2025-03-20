Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) şirkete açtığı davayı düşürdüğünü duyurdu. Böylelikle dört yılı aşkın süredir devam eden dava sonuçlandı. XRP yatırımcıları bekledikleri haberi alırken, bazı analistler bu gelişmenin fiyat üzerinde ters etki yaratabileceğini düşünüyor.

Haberle Sat Zamanı mı?

Finans piyasalarında sıkça görülen “söylentiyle al, haberle sat” (buy the rumor, sell the news) etkisi kripto para piyasasında daha belirgin yaşanabiliyor. Geçmişte birçok kripto varlığın, beklentiler arttığında yükseldiği, haber gerçekleştiğinde ise değer kaybettiği gözlemlendi.

Ripple’ın fiyat hareketleri de benzer örnekler sunuyor. XRP’nin son büyük rallisi, 2024 yılının sonunda ABD başkanlık seçimleri sırasında başlamıştı. Ocak ortasında Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte piyasalarda beklenti artarken XRP, 3 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak, Trump’ın kripto dostu hamlelerine rağmen XRP aynı ivmeyi koruyamadı.

Son gelişmeler de benzer bir tabloya işaret ediyor. Garlinghouse’un açıklaması sonrası XRP fiyatı 2,3 dolardan 2,6 dolara yükseldi, ancak hızla 2,5 doların altına düştü. Bu durum, “haberi sat” etkisinin tekrar devreye girebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Öte yandan, XRP yatırımcıları için iki büyük beklenti daha devam ediyor: Ripple’ın halka arzı (IPO) ve ABD’de spot XRP ETF’sinin onaylanması. Ancak, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görüldüğü gibi, bu tarz büyük haberler gerçekleştiğinde fiyatlarda ani düşüşler yaşanabiliyor.

Aşırı Hype ve Ters Yatırım Stratejisi

Kripto analisti Ali Martinez, SEC zaferinin ardından XRP’ye yönelik sosyal medya ilgisinin zirve yaptığını belirtti. Ripple davası yıllardır devam ettiğinden, topluluğun bu gelişmeye büyük önem vermesi doğal karşılanıyor. Ancak Martinez, aşırı ilginin genellikle fiyat balonlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett ve birçok piyasa analistinin sıkça dile getirdiği gibi, piyasalarda aşırı coşku genellikle düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Martinez, “Şu an tam ters yönde pozisyon almak için iyi bir zaman olabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi.

XRP fiyatı, haberin ardından 2,6 dolardan 2,5 doların altına düştü. Uzmanlar, yatırımcıların IPO ve ETF beklentileriyle piyasada kalabileceğini ancak ‘haberi sat’ etkisinin devreye girebileceğini söylüyor. Analistler, XRP’de aşırı hype’ın risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.