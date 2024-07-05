XRP son 24 saatte %11,6lık düşüş yaşayarak 0,38 dolar bandına kadar geriledi.

XRP böylelikle son olarak 2023 yılının Mart ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Ripple CTO’su David Schwartz, XRP yatırımcılarının endişeye kapılması sonucu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Schwartz XRP’nin kullanım alanlarına vurgu yaptı. Schwartz, düşüşe rağmen 1 dolarlık ödeme yapmak gereken XRP miktarının hala 1 dolar olduğunu söyledi.

Still costs $1 to buy enough XRP to make a $1 payment. — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) July 5, 2024

David Schwartz böylelikle XRP’nin işlevselliğinin arttığını dile getirdi. David Schwartz bu açıklamasıyla XRP’nin bir yatırım aracından ziyade para transfer aracı olarak işlevselliğine vurgu yapıyor.

Sonuç olarak CTO, XRP’nin sınır ötesi para transferlerini hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirmek için geliştirildiğini ima etti.

Schwartz’a göre kısa vadeli dalgalanmalar fiyatları etkileyebilirken, XRP gibi kripto paraların uzun vadede hayatta kalabilmesi öncelikli olarak pratik kullanım alanlarının artmasına ve benimsenmesine bağlı.

Bazı uzmanlar, olumsuz gelişmeler nedeniyle düşüş trendinin uzun sürebileceğini öngörüyor.

XRP Yükselir mi?

Son düşüşe rağmen, XRP yanlısı avukat Bill Morgan, XRP’nin gelecekteki potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor. Morgan, fiyatının beklediği seviyelere gerilemesi halinde daha fazla XRP biriktireceğini söyledi.

Morgan, fiyatın 0,375 dolar seviyesine düşmesi durumunda daha fazla XRP almayı planladığını da ima etti.