XRP son 24 saatte %11,6lık düşüş yaşayarak 0,38 dolar bandına kadar geriledi.

XRP böylelikle son olarak 2023 yılının Mart ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Ripple CTO’su David Schwartz, XRP yatırımcılarının endişeye kapılması sonucu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Schwartz XRP’nin kullanım alanlarına vurgu yaptı. Schwartz, düşüşe rağmen 1 dolarlık ödeme yapmak gereken XRP miktarının hala 1 dolar olduğunu söyledi.

Still costs $1 to buy enough XRP to make a $1 payment.

