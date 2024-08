Ripple’ın Teknoloji Direktörü David Schwartz, Ekim ayı sonunda Salt Lake City’de gerçekleştirilecek Permissionless konferansına katılacağını açıkladı.

Bu duyurunun ardından, Schwartz’ın katılımı ve XRPL (XRP Ledger) hakkındaki teknik ayrıntılar üzerine sosyal medyada bir tartışma başladı. Özellikle, bazı çevreler XRPL’yi “permissioned” (izinli), “semi-permissioned” (yarı izinli) veya “güvenilir” ağlar olarak tanımlamaya çalıştı.

Dijital varlık araştırmacısı Anders, X platformunda Schwartz’a yönelttiği bir soruda, XRPL’nin çeşitli belgelerde bu şekilde tanımlanmasının ne anlama geldiğini sordu.

“Permissioned” terimi, genellikle bir blockchain’in belirli bir merkezileşme düzeyine sahip olduğunu ve bir varlığın, çoğunluk kararı almadan ağ üzerinde kararlar verebileceğini ima eder.

Schwartz, bu iddialara karşı açık bir şekilde tepki göstererek, bu tür argümanları “saçmalık” olarak nitelendirdi. Yanıtında, “Bu tür söylemler tamamen saçmalık. Blockchain’lerle ilgili önemli olan birçok şey var, ancak çifte harcama sorununu nasıl çözdükleri pek de önemli değil. Bu durumun ne gibi bir etkisi olabilir ki?” ifadelerini kullandı.

I think it's nonsense. A lot of things about blockchains really matter, but how specifically they happen to solve the double spend problem is pretty much irrelevant. What possible effect does it have?

