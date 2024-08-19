Ripple’ın Teknoloji Direktörü David Schwartz, Ekim ayı sonunda Salt Lake City’de gerçekleştirilecek Permissionless konferansına katılacağını açıkladı.

Bu duyurunun ardından, Schwartz’ın katılımı ve XRPL (XRP Ledger) hakkındaki teknik ayrıntılar üzerine sosyal medyada bir tartışma başladı. Özellikle, bazı çevreler XRPL’yi “permissioned” (izinli), “semi-permissioned” (yarı izinli) veya “güvenilir” ağlar olarak tanımlamaya çalıştı.

Dijital varlık araştırmacısı Anders, X platformunda Schwartz’a yönelttiği bir soruda, XRPL’nin çeşitli belgelerde bu şekilde tanımlanmasının ne anlama geldiğini sordu.

“Permissioned” terimi, genellikle bir blockchain’in belirli bir merkezileşme düzeyine sahip olduğunu ve bir varlığın, çoğunluk kararı almadan ağ üzerinde kararlar verebileceğini ima eder.

Schwartz, bu iddialara karşı açık bir şekilde tepki göstererek, bu tür argümanları “saçmalık” olarak nitelendirdi. Yanıtında, “Bu tür söylemler tamamen saçmalık. Blockchain’lerle ilgili önemli olan birçok şey var, ancak çifte harcama sorununu nasıl çözdükleri pek de önemli değil. Bu durumun ne gibi bir etkisi olabilir ki?” ifadelerini kullandı.

I think it's nonsense. A lot of things about blockchains really matter, but how specifically they happen to solve the double spend problem is pretty much irrelevant. What possible effect does it have? — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) August 17, 2024

Ağın merkezileşip merkezileşmediği, genellikle kullanılan konsensüs algoritmasına bağlıdır. Ripple’ın XRP Ledger’ı, XRP Ledger Konsensüs Protokolü adı verilen bir mekanizma kullanır. Resmi belgelere göre, XRP Ledger’ı kullanan herkes en son durumu ve işlemlerin hangi sırayla gerçekleştiğini mutabık kalabilir. Geçerli tüm işlemler, merkezi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan ve tek bir hata noktası oluşturmadan işlenir.

Schwartz, XRPL’nin güvenlik ve işleyişine olan güvenini pekiştirerek, sistemde çok sayıda katılımcının erişilemez veya kötü niyetli olması durumunda bile ağın ilerleme kaydetmeyeceğini, ancak hatalı işlemleri onaylamayacağını ve sapma göstermeyeceğini belirtti. Bu, ağın merkezsiz yapısının ve güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.