David Schwartz, XRP satışıyla ilgili son açıklamasıyla takipçilerini şaşırttı.

Ripple CTO’su David Schwartz, topluluğu çok şaşırtan bir açıklama yaptı. CTO, XRP satmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Schwartz’a Göre XRP Satmak Mecburi

Schwartz, 27 Mart’ta X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı gönderide eski bir gönderisini alıntılayarak şöyle söyledi:

(XRP) tutmak istiyorsanız satıştan kaçınmak neredeyse imkansız.

It's nearly impossible to avoid selling if you want to hold.https://t.co/1hILC94kb1 — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) March 26, 2024

Schwartz, alıntıladığı gönderisinde 1 milyar XRP aldığı bir senaryodan bahsediyor. CTO’ya göre, böyle bir büyük bir ödeme alması durumunda yapabileceği tek şey satış yapmak. Nedeni ise ABD’nin vergi politikası.

CTO, kazanılan gelir için yüzde 50 vergi ödediğini açıkladı. Vergi sezonu öncesi kripto para gibi vergiye tâbi varlıkları satmak, yaygın olarak kullanılan bir strateji.

Schwartz, açıklamalarına başka bir noktaya değinerek devam etti. CTO, “İnsanlar hem XRP dağılımının fazla yoğunlaşmış olmasından hem de XRP satılmasından şikayet ediyor. Bu konuda başka bir seçenek pek yok,” diye belirtti.

Ripple’ın XRP Satış Programı

Schwartz’ın gönderisi, Ripple’ın izlediği düzenli XRP satış programı nedeniyle yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Blockchain şirketi, emanet (escrow) kasasında bulunan 1 milyar XRP’nin kilidini her ayın ilk günü açıyor. Yani Ripple, XRP’leri bir nevi satarak dolaşıma sokuyor.

Ancak Ripple, mart ayında farklı bir program izledi. Planlananın yarısı kadar XRP’nin kilidini açan şirket, hemen ardından 1 milyar XRP’yi yeniden kilitledi.