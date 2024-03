David Schwartz, XRP satışıyla ilgili son açıklamasıyla takipçilerini şaşırttı.

Ripple CTO’su David Schwartz, topluluğu çok şaşırtan bir açıklama yaptı. CTO, XRP satmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Schwartz, 27 Mart’ta X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı gönderide eski bir gönderisini alıntılayarak şöyle söyledi:

It's nearly impossible to avoid selling if you want to hold.https://t.co/1hILC94kb1

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) March 26, 2024