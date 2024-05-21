Ripple CTO’su David Schwartz, şirketinin likidite stratejisine dair açıklamalarda bulundu.

Ripple CTO’su David Schwartz, şirketin XRP varlıkları ve devam eden satışlarıyla ilgili endişeleri giderdi. Schwartz, XRP satışlarının likidite yönetimi stratejisi olduğunu belirtti.

Kısa bir süre önce açıklanan 2024 yılı ilk çeyrek raporuna göre Ripple, rezervlerindeki XRP’leri iki farklı kategoride tutuyor: XRP ve kilitli XRP. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle, Ripple’ın emanet cüzdanlarında 40,1 milyar kilitli XRP bulunuyor.

Bu XRP’lerin önemli bir bölümü 42 aylık bir serbest bırakma programı ile emanet hesaplarında kilitli olarak tutuluyor. Bu nedenle Ripple, kilitli XRP’lere, vadesinden önce müdahale edemiyor. Ripple ayrıca her ay otomatik olarak kilidi açılan XRP’lerin belirli bir bölümünü her ay yeniden kilitliyor.

David Schwartz X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ripple’ın neden en büyük XRP satıcısı olduğunu açıkladı. Schwartz, bu satışları yapmamanın tek alternatifinin XRP’leri süresiz olarak tutmak olduğunu söyledi.

31 Mart 2024 tarihi. itibariyle Ripple’ın hemen erişilebilir cüzdanlarında yaklaşık 5 milyar XRP bulunuyor. Ripple ayrıca 40 milyar XRP’yi ise emanet cüzdanlarında kilitli olarak tutuyor. David Schwartz, kilitli XRP’lerin, Ripple’ın token likiditesini yönetme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Ripple (XRP) Kaç TL ve Kaç Dolardan İşlem Görüyor?

CoinGecko verilerine göre Ripple (XRP) yaklaşık 30 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 8. kripto para projesi konumunda. Veriler, son 24 saatte %5,9 oranında değer kazanan XRP’nin 0,5436 dolar seviyesinde işlem gördüğünü gösteriyor.

21 Mayıs 2024 tarihi itibariyle XRP/TL paritesi ise 17,51 Türk Lirası seviyesinde. Ripple’ın hem haftalık hem de aylık grafikleri, XRP’nin yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor.