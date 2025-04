Ripple’ın yeni stabilcoin’i RLUSD, XRP ekosistemine nasıl katkı sağlayacak? Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) David Schwartz, RLUSD’nin XRP yakımı, likidite artışı ve sınır ötesi ödemeler üzerindeki rolünü detaylandırdı.

Kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Angelica Saldana, RLUSD işlemlerinin XRP ile gas ücreti ödendiği için XRP arzını azalttığını vurguladı.

This is why RLUSD helps XRP

RLUSD transactions on the XRP Ledger require XRP to pay gas fees, which are burned. This reduces XRP supply.

More RLUSD usage means more XRP burned.

RLUSD increases liquidity for cross-border payments and DeFi on the XRPL.

