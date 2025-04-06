Ripple’ın yeni stabilcoin’i RLUSD, XRP ekosistemine nasıl katkı sağlayacak? Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) David Schwartz, RLUSD’nin XRP yakımı, likidite artışı ve sınır ötesi ödemeler üzerindeki rolünü detaylandırdı.

RLUSD İşlemleri XRP Yakımına Neden Oluyor

Kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Angelica Saldana, RLUSD işlemlerinin XRP ile gas ücreti ödendiği için XRP arzını azalttığını vurguladı.

This is why RLUSD helps XRP RLUSD transactions on the XRP Ledger require XRP to pay gas fees, which are burned. This reduces XRP supply. More RLUSD usage means more XRP burned. RLUSD increases liquidity for cross-border payments and DeFi on the XRPL. XRP is used as a bridge… https://t.co/cLQQPZWvQD pic.twitter.com/dsVx0ewLt8 — Angelica Saldaña S.T.B.❤️‍🔥 (@AngelofYHVH) April 2, 2025

XRP yakımı, toplam arzı zamanla düşüren bir mekanizma olarak çalışıyor. RLUSD’nin benimsenmesi arttıkça XRP yakım oranı da artacak, bu da XRP’nin uzun vadeli ekonomik modelini etkileyebilir.

Saldana, RLUSD’nin XRP’ye olan etkisini bir deflasyon mekanizması olarak tanımlarken, bu sürecin XRP’nin arz-talep dengesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Likidite ve Sınır Ötesi Ödemelerde RLUSD’nin Rolü

RLUSD, XRP Ledger üzerindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları ve sınır ötesi ödemeler için likidite sağlıyor.

Fiyat istikrarı sağlayan bir varlık olarak RLUSD, finansal kurumlar ve işletmeler için güvenli bir transfer seçeneği sunuyor. RLUSD ile yapılan işlemler genellikle XRP’yi ara para birimi olarak kullanıyor, bu da XRP talebini artıran bir faktör.

Schwartz’a göre RLUSD, XRP’nin köprü para işlevini destekleyerek on-chain finansal uygulamalarıngenişlemesine katkıda bulunuyor.

RLUSD ve XRP’nin Ekosistem İçindeki Geleceği

Ripple’ın CTO’su, RLUSD’nin XRP Ledger’daki merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmini artıracağını belirtti.

Otomatik köprüleme mekanizması (auto-bridging) sayesinde XRP, farklı varlıklar arasındaki işlemleri kolaylaştıran temel unsur olmaya devam edecek. RLUSD’nin küresel ticaret, döviz piyasaları ve reel varlık tokenizasyonu gibi alanlarda kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Özetle, RLUSD sadece stabil bir dijital varlık olmakla kalmayıp, XRP’nin ekosistem içindeki rolünü güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.