Ripple CTO’su David Schartz, XRPL’nin programlanabilirlik özelliklerinin geleceğine dair yapılan tartışmalardan birine dahil oldu.

Evernode’un kurucu ortağı Scott Chamberlain, işlemleri daha işlevsel hale getirmek için yeni bir sistem önerisinde bulundu. Bu sistem, işlem maliyetlerini düşük tutarken XRPL üzerinde akıllı sözleşme kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Chamberlain’in çözümü, Hooks adlı esnek bir sistem ve yeni bir token olan Codii ile bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

This seems way overcomplicated for no benefit. What advantage does this have over just burning XRP for all transaction fees?

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) September 28, 2024