Ripple CTO’su David Schartz, XRPL’nin programlanabilirlik özelliklerinin geleceğine dair yapılan tartışmalardan birine dahil oldu.

Evernode’un kurucu ortağı Scott Chamberlain, işlemleri daha işlevsel hale getirmek için yeni bir sistem önerisinde bulundu. Bu sistem, işlem maliyetlerini düşük tutarken XRPL üzerinde akıllı sözleşme kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Chamberlain’in çözümü, Hooks adlı esnek bir sistem ve yeni bir token olan Codii ile bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

This seems way overcomplicated for no benefit. What advantage does this have over just burning XRP for all transaction fees? — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) September 28, 2024

Hooks, merkezsiz uygulamalar için düşük maliyetli bir altyapı sunarak işlemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu sistem, kayıt işlemleri, itibar puanlama ve yönetişim gibi görevleri otomatik hale getirerek ağdaki akışın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Codii ise kilitli XRP’ler aracılığıyla üretilecek bir token olacak ve işlem ücretlerini ödemek için kullanılacak. Chamberlain XRP yerine Codii’nin yakılmasının kullanıcılar üzerindeki maliyet yükünü hafifleteceğini düşünüyor.

Basitlik mi, İşlevsellik mi?

Ripple CTO’su David Schwartz ise bu öneriye pek sıcak bakmadı. Schwartz, tıpkı şu an olduğu gibi doğrudan XRP yakarak işlem ücretlerini karşılamak, sistemi daha basit hale getirebilir. Ripple CTO’su, Codii adlı yeni bir token’ın geliştirilmesi, karmaşıklıklar yaratabilir ve XRP sahipleri için potansiyel zararlar doğurabilir.

Chamberlain ise, XRP’nin değer kazandığı senaryolarda XRP yakmanın akıllı sözleşmeleri aşırı pahalı hale getireceğini savundu ve bu nedenle Codii’nin uzun vadede daha sürdürülebilir bir çözüm olduğunu belirtti.

David Schwartz bu argümana rağmen kullanıcılar üzerinde enflasyon yoluyla maliyet yükleyen herhangi bir sistemin, ücret yönetimini karmaşıklaştırma riski taşıdığını ve önemli ölçüde fayda sağlamayacağını belirtti. Schwartz, XRP yakmanın sistemin basitliğini koruduğunu ve XRP’nin değeri artsa bile erişilebilirliğinin değişmeyeceğini vurguladı.