Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz kısa bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımında XRP’lerini sattığına dair söylentileri ele aldı.

Anonim bir kullanıcı David Schwartz’ı XRP satarak BTC ve ETH almakla itham etti. David Schwartz söz konusu anonim kullanıcıya verdiği yanıtta bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

XRP Ledger’ın ana mimarlarından biri olan David Schwartz kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda 26 milyon XRP’ye sahip olduğunu açıkladı.

Schwartz, söylentilerin aksine hiçbir zaman XRP satmadığını ve elde ettiği gelirleri diğer kripto para birimlerine yatırım yapmak için kullandığını söyledi. David Schartz sıradışı durumlarda küçük miktarlarda XRP sattığını kabul etti.

Me? At my peak holding, I had about 26 million XRP. I sold BTC to buy XRP and ETH. I don't think I've ever sold XRP to buy another crypto except maybe small amounts for some unusual purpose.

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) April 29, 2024