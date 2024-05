Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kısa bir süre önce katıldığı podcast’te, XRP’nin altında yatan teknoloji XRPL’nin geliştiricilerinden bazılarının Bitcoin’in de ilk geliştiricileri arasında yer aldığını söyledi.

Bu açıklama, Ripple CTO’su David Schwartz’ın Satoshi Nakamoto olabileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.

Ripple CEO’su Garlinghouse, XRP Ledger’ın (XRPL) bazı geliştiricilerinin, Bitcoin’i inşa eden ilk geliştiriciler arasında yer aldığını söyledi. Garlinghouse’a göre bu geliştiriciler, Bitcoin’deki ölçeklenebilirlik ve yüksek enerji tüketimi gibi sorunları çözmek için daha iyi bir varlık oluşturmak istedi.

🚨 DID RIPPLE CEO CONFIRM — DAVID SCHWARTZ IS THE ORIGINAL SATOSHI ?! 🚨🤯 @JoelKatz

New Evidence Emerges In A Video From Ripple CEO @bgarlinghouse When He Confirmed Via Podcast…

“Some Of The Creators Of The $XRP Ledger, Actually Had Been Early Engineers That Worked On… pic.twitter.com/kRHs5EvBES

— Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) May 18, 2024