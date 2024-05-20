Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kısa bir süre önce katıldığı podcast’te, XRP’nin altında yatan teknoloji XRPL’nin geliştiricilerinden bazılarının Bitcoin’in de ilk geliştiricileri arasında yer aldığını söyledi.

Bu açıklama, Ripple CTO’su David Schwartz’ın Satoshi Nakamoto olabileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.

Brad Garlinghouse’un Açıklamaları

Ripple CEO’su Garlinghouse, XRP Ledger’ın (XRPL) bazı geliştiricilerinin, Bitcoin’i inşa eden ilk geliştiriciler arasında yer aldığını söyledi. Garlinghouse’a göre bu geliştiriciler, Bitcoin’deki ölçeklenebilirlik ve yüksek enerji tüketimi gibi sorunları çözmek için daha iyi bir varlık oluşturmak istedi.

🚨 DID RIPPLE CEO CONFIRM — DAVID SCHWARTZ IS THE ORIGINAL SATOSHI ?! 🚨🤯 @JoelKatz New Evidence Emerges In A Video From Ripple CEO @bgarlinghouse When He Confirmed Via Podcast… “Some Of The Creators Of The $XRP Ledger, Actually Had Been Early Engineers That Worked On… pic.twitter.com/kRHs5EvBES — Good Morning Crypto (@AbsGMCrypto) May 18, 2024

Kripto Para Topluluğunun Tepkisi

XRP topluluğu üyelerinden wEeZiE (@NerdNationUnbox) 2022 yılında yaptığı ve benzer bir iddiayı dile getirdiği eski bir paylaşımını hatırlattı.

Is @JoelKatz one of the 4 Satoshi’s

*Satoshi posted his last message on 04/26/2011, days later in May 2011 work on #XRP began.

04/23/2011 Nakamoto messages Mike Hearn stating he’s “moved on to other things”

Forbes stated this 👇🏻 about David Schwartz in early 2011 pic.twitter.com/dLgZxr0duT — wEeZiE {X}💭John Deaton 4 Senate (@NerdNationUnbox) October 25, 2022

wEeZiE, 2022 yılında yaptığı paylaşımda Satoshi Nakamoto ile David Schwartz arasındaki benzerliklere dikkat çekiyor.

Zira Satoshi Nakamoto 2011 yılında BitcoinTalk platformundaki son paylaşımını yaptı:

Aklımda (her zaman olduğu gibi) birkaç başka şey var. Başka şeylere yöneldim. Bitcoin, Gavin ve diğerleriyle birlikte emin ellerde.

Forbes’ta yer alan bir makalede ise Ripple CTO’su David Schwartz’ın 20211 yılında yeni uğraşlar arayışında olduğu belirtiliyor:

2011 yılının başlarında Schwartz, yeni bir şeyler peşinde koşuyordu.

wEeZiE, bu arayışlar sonucunda David Schwartz’ın XRP Ledger’ı (XRPL) geliştirdiğini iddia ediyor.

David Schwartz Bu Konu Hakkında Neler Söylüyor?

Şimdiye kadar birçok kişi, Satoshi Nakamoto’nun kendisi olduğunu iddia etti. Ancak bu isimlerden hiçbiri iddialarını kanıtlayamadı. Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright da bu isimlerden biri.

David Schwartz Satoshi Nakamoto’nun kendisi olma ihtimalinin, Craig Wright’ın olma ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi.