David Schwartz, Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olduğuna inanmıyor.

Craig Wright, kripto para ve blockchain topluluğunun en sansasyonel isimlerinden biri. Wright, uzun yıllardır Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor.

Wright’ın bu iddiası mahkemelere bile taşınmış durumda. Tartışmaya son olarak Ripple CTO’su David Schwartz dahil oldu.

Bitcoin destekçisi yazar Mark Eglinton, X’te (eski adıyla Twitter) şöyle bir gönderi paylaştı:

Craig Wright’ın Satoshi olmadığı konusunda son derece kararlı hiçbir rakibi, akademisyen veya troll, kanıtlayabilecekleri daha akla yatkın bir alternatif sunamadı.

Gönderiyi yanıtlayan David Schwartz, “Daha akla yatkın alternatif, Craig’in Satoshi olmaması,” diye belirtti. CTO, şöyle devam etti:

Kanıt şu ki, Craig insanların Satoshi olduğuna inanmasını istiyor, fakat bunu kanıtlayamadı ve gerçek olsaydı kolayca kanıtlayabilirdi.

Bitcoin ağındaki ilk işlemi gerçekleştiren cüzdanın Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu biliniyor. İlgili cüzdandan gerçekleştirilecek bir işlem, Wright’ın Satoshi olduğunu kolaylıkla kanıtlayabilir. Ancak söz konusu cüzdan yıllardır hiç hareket göstermedi.

Wright İnandırıcılığını Kaybediyor

Crypto Open Patent Alliance (COPA) adlı oluşum, Nakamoto olduğunu iddia eden Craig Wright’a İngiltere’de dava açtı.

Wright, Satoshi olduğu iddiasına kanıt olarak genellikle Gavin Andersen ile ilk görüşmesini sunuyor. Wright, Andresen ile görüşmesinde Satoshi’nin özel anahtarlarını kullanarak bir işlem gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Ancak davaya tanık olarak katılan iki kişi, Wright’ın Satoshi’nin cüzdanından yapılmış gibi gözüken işlemi bilgisayarında kurgulamış olabileceği düşünüyor.

Wright, şimdiye kadar Bitcoin’in mucidi olduğu konusunda ikna edici bir kanıt sunamadı.