2025 yılı boyunca agresif satın alımlar yapan Ripple, bu kez USDT’nin ihraççısı Circle’ı satın almak için harekete geçti. Circle, Ripple’ın ödeme sistemlerine doğrudan rakip olabilecek yeni hizmetler geliştiriyor. Ripple’ın teklifi, Circle’ın IPO planlarının ortasında geldi.

Ancak Circle, bu teklifi “çok düşük” bularak reddetti. Şirket, halka arz (IPO) planlarına sadık kalmayı ve daha yüksek bir değerlemeyle yola devam etmeyi hedefliyor.

Özet:

Ripple, Circle’ı satın almak için 4-5 milyar dolar arası teklif sundu.

Circle teklifi reddetti, IPO sürecinden vazgeçmeyecek.

Ripple, önde gelen stablecoin ihraççısı Circle’ı satın almak için 4 ila 5 milyar dolar aralığında bir teklif sundu. Ripple’ın satın alma girişimi, Circle’ın halka arz sürecine hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Şirketin IPO sonrası değerlemesinin 4 ila 6 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu da Ripple’ın teklifini Circle açısından yetersiz kılıyor.

With CPN, we are building a network platform that offers economics and aligned incentives for the entire ecosystem. Big tent mentality here at Circle. Let's build the internet financial system together. https://t.co/82mtLfjjFt — Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) April 30, 2025

İki şirketten de resmi bir açıklama gelmedi. Circle, IPO planlarını iptal etmeyeceğini ve sürece bağlı kalacağını vurguladı. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Ripple ve Circle Rekabeti Büyüyor

Ripple’ın teklifi, Circle’ın Circle Payments Network (CPN) adlı yeni küresel ödeme katmanını duyurmasının ardından geldi. CPN, Ripple’ın sunduğu sınır ötesi ödeme sistemlerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

Circle, şu ana kadar 60 milyar doları aşkın USDC üretmiş durumda. Bu stablecoin, hem merkezi borsalarda hem de Solana gibi blokzincirlerde oldukça etkili. Günlük ortalama 90.700 aktif adres ve 9,6 milyar dolarlık işlem hacmi ile USDC kullanımı artmaya devam ediyor.

Circle ayrıca USDC arzını Solana ve Base ağlarında genişleterek stablecoin ekosistemindeki etkisini artırıyor.

Ripple 2025’te Satın Almalarla Büyüyor

Ripple, ABD SEC ile uzun süren davasını sonlandırmasının ardından 2025 yılı boyunca satın almalara hız verdi.

Ocak ayında 250 milyon dolarlık küçük şirket satın almalarını tamamladı. Nisan ayında, profesyonel yatırımcılara yönelik hizmet veren prime broker Hidden Road’u 1,25 milyar dolara bünyesine kattı.

Ripple bu süreçte tokenleştirme araçları, saklama hizmetleri, ticaret altyapılarını portföyüne dahil etti. Satın alma teklifinin geldiği bu dönemde, finansal teknoloji şirketleri stablecoin’leri hızlı ödeme katmanı olarak entegre etmeye başladı.

Örneğin VISA, Stripe’ın çatısı altındaki Bridge ile ortaklık kurarak yeni stablecoin ödeme ağ geçitleri sunacağını duyurdu. Stripe da bir stablecoin ürünü geliştirerek geleneksel fintech uygulamasından kripto ödeme altyapısına dönüşüyor.

Ripple’ın Circle’ı satın alma hamlesi başarısız olsa da, iki şirketin rekabeti önümüzdeki dönemde stablecoin ve ödeme altyapıları alanında belirleyici olabilir.