2025 yılı boyunca agresif satın alımlar yapan Ripple, bu kez USDT’nin ihraççısı Circle’ı satın almak için harekete geçti. Circle, Ripple’ın ödeme sistemlerine doğrudan rakip olabilecek yeni hizmetler geliştiriyor. Ripple’ın teklifi, Circle’ın IPO planlarının ortasında geldi.

Ancak Circle, bu teklifi “çok düşük” bularak reddetti. Şirket, halka arz (IPO) planlarına sadık kalmayı ve daha yüksek bir değerlemeyle yola devam etmeyi hedefliyor.

Ripple, önde gelen stablecoin ihraççısı Circle’ı satın almak için 4 ila 5 milyar dolar aralığında bir teklif sundu. Ripple’ın satın alma girişimi, Circle’ın halka arz sürecine hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Şirketin IPO sonrası değerlemesinin 4 ila 6 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu da Ripple’ın teklifini Circle açısından yetersiz kılıyor.

With CPN, we are building a network platform that offers economics and aligned incentives for the entire ecosystem. Big tent mentality here at Circle. Let's build the internet financial system together. https://t.co/82mtLfjjFt

— Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) April 30, 2025