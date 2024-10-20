Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin ödemeler alanındaki işlevselliği nedeniyle kripto para piyasasının kazananları arasında yer alacağına dair inancını dile getirdi.

Thinking Crypto adlı podcast’e konuk olan Garlinghouse, XRP ETF başvuruları ve ABD’deki kripto para düzenlemelerine de değindi.

“SEC’in Kararı ETH’nin XRP’yi Geçmesine Yol Açtı”

Brad Garlinghouse, 2018 yılındaki SEC müdahalesine kadar XRP’nin kripto para piyasasındaki en değerli ikinci kripto para olduğunu hatırlattı. Garlinghouse, SEC’in o dönemde ETH’yi menkul kıymet olarak tanımlamamasını nedeniyle ETH’nin XRP’nin önüne geçtiğini savundu.

Garlinghouse, Ripple ile SEC arasındaki davayla elde edilen düzenleyici netliğin, XRP’yi bağımsız bir varlık haline getireceğini öngördü. Hatırlanacağı üzere Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti.

Ripple CEO’su, XRP’nin hız, düşük maliyet ve ölçeklenebilirlik gibi ödeme çözümleri sunması nedeniyle uzun vadede kripto para piyasasının kazananlarından biri olacağını söyledi.

SEC XRP ETF’lerini Reddedebilir mi?

Podcast’te Brad Garlinghouse’a SEC’in XRP ETF başvurularını reddedip reddetmeyeceği de soruldu. Garlinghouse, SEC’in temyiz başvurusunu Bitwise’ın XRP ETF başvurusunundan hemen sonra yaptığını hatırlatarak bunu piyasaya mesaj verme çabası olarak yorumladı.

Bitwise 30 Eylül’de Delaware eyaletinde “Bitwise XRP ETF” adında bir başvuru yaptı. Bu başvuru, 2 Ekim tarihinde medyaya yansıdı ve kısa süre içerisinde resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. Bu başvurunun doğrulanmasından saatler sonra SEC, Ripple davasındaki mahkeme kararlarını temyize götürmek için başvuruda bulundu.

Garlinghouse, SEC’in yetkisini aştığını ve Ripple davasında aldığı olumsuz sonuçları görmezden geldiğini ifade etti. SEC’i “yasaların dışına çıkan asi bir kurum” olarak nitelendiren Garlinghouse, bu tutumun Bitnomial davasında da kendini gösterdiğini belirtti. SEC, XRP vadeli işlem sözleşmesi planı nedeniyle Bitnomial’ı uyararak, bu ürünün menkul kıymet olabileceğini ve federal yasaları ihlal edebileceğini ileri sürmüştü.

Garlinghouse ayrıca, SEC’in Bitnomial davasında Ripple davasından kaybettikleri belgeleri kullandığını, ancak mahkemenin XRP’yi menkul kıymet olarak kabul etmediğini açıklamadığını vurguladı.