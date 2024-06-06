Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a göre, XRP, SOL ve ADA ETF’lerinin ABD pazarına girmesi an meselesi.

Özet:

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanması, XRP ETF’lerine dair spekülasyonları da arttırdı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, spot XRP “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

Ancak Ripple ile SEC arasında devam eden hukuki mücadele, spot XRP ETF’lerinin onaylanmasını zorlaştırabilir.

Sırada XRP ETF’i mi Var?

Kripto para piyasasında 2024 yılının başından bu yana kayda değer yükselişler yaşandı. ABD’de 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla BTC fiyatı 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. 6 Haziran 2024 itibariyle BTC fiyatı 71.000 dolar sınırında işlem görüyor.

Bununla birlikte SEC, geride bıraktığımız Mayıs ayında ABD’de spot Ethereum ETF’lerine de yeşil ışık yaktı.

Spot kripto ETF’leri, yatırımcıların tıpkı mobil bankacılık uygulaması üzerinden hisse alır gibi kripto para satın almasına olanak sağlıyor. Bu tür ürünler, kripto paralara yatırım yapma sürecini basitleştirdiğinden kripto para borsalarıyla ve cüzdanlarla uğraşmanın getirdiği bazı riskleri azaltır.

Son birkaç ayda kripto para sektörünün önde gelen isimleri, ABD’de başlatılacak bir sonraki kripto para ETF’inin XRP için geleceğine dair spekülasyonlarda bulundu.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse kısa bir süre önce yaptığı açıklamada XRP’nin yanı sıra SOL ve ADA için de ETF’lerin başlatılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Garlinghouse yatırımcıların sadece Bitcoin ve Ethereum’a dayalı ETF’lerle sınırlı kalmak istemediklerini belirtti:

Bana göre bu mantıklı. Tek bir varlığa yatırım yapmak istemiyorsunuz. İnsanlar, SEC dava açmadan önce XRP’nin en değerli ikinci dijital varlık olduğunu unutuyor.

Garlinghouse’un spot XRP ETF’lerine ilişkin ilk açıklaması bu yılın Şubat ayında geldi. O dönemde Garlinghouse, olası bir XRP ETF’ini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Ancak Brad Garlinghouse’un bu açıklamasından birkaç ay sonra yayınladığı üç yıllık yol haritasında en önemli öncelikler arasında XRP ETF’lerine yer verilmedi.

Ripple-SEC Davası

Spot ETF’lerin onaylanıp onaylanmayacağına ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karar veriyor. SEC, 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı davada şirketi XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı. Davada 23 Nisan 2024 tarihinde duruşma aşamasına geçildi.

2023 yılının ikinci yarısından bu yana davada 3 kısmi zafer elde eden Ripple’ın avantajlı taraf olduğu düşünülüyor. Davanın sonuçlanmasının XRP’de sert fiyat hareketliliklerini tetikleyeceği öngörülüyor.