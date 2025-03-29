ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada geri adım atmasıyla XRP fiyatı yükselişe geçti. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise halka arz (IPO) planlarını şimdilik bir kenara bıraktıklarını ve bunun yerine satın almalar aracılığıyla şirketin büyümesini destekleyeceklerini söyledi.

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Ripple-SEC Davasında Son Durum Ne?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple davasında yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Böylelikle dava sonuçlandı. Ancak Ripple cephesi 125 milyon dolarlık para cezası ve mahkemenin kurumsal XRP satışlarına ilişkin kararı konusunda hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, 2023 yılının Temmuz ayında Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmetmişti. Ancak kurumsal yatırımcılara yapılan satışlar, menkul kıymet olarak sınıflandırılmıştı.

SEC’in temyizden vazgeçmesiyle XRP fiyatı %11 artışla 2,52 dolara kadar yükseldi. Garlinghouse, bu gelişmeyle davada artık davalı konumdan davacı konuma geçtiklerini belirtti. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak “SEC’in kripto sektörü üzerindeki baskı politikası sona erdi.” ifadelerini kullandı ve şirketinin dava sürecinde 150 milyon dolardan fazla para harcadığını söyledi.

Ripple Halka Arz Yerine Satın Almalara Odaklanıyor

Garlinghouse, Ripple’ın halka arz planlarını şimdilik askıya aldığını ve şirketin büyümesini satın almalarla destekleyeceğini belirtti. “Halka arz olabiliriz ama buna ihtiyacımız yok.” diyen CEO, Ripple’ın dış finansmana ihtiyaç duymadan organik olarak büyüdüğünü vurguladı.

Özellikle blockchain altyapı şirketlerini satın almayı planladıklarını söyleyen Garlinghouse, 2025’in birleşme ve satın almalar açısından hareketli bir yıl olacağını öngörüyor. Öte yandan, büyük bankaların kripto para saklama hizmetlerine ve ödemeler alanına ilgisinin arttığını ifade etti.

XRP ETF’si 2025’te Gelebilir

Garlinghouse, ABD hükümetinin dijital varlık rezervine XRP’yi eklemesini beklediğini ve 2025 içinde bir XRP borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanabileceğini söyledi. Garlinghouse, Trump yönetimiyle birlikte ABD’nin kripto para sektörüne yönelik katı tutumunun değiştiğini belirtti.

Garlinghouse, ABD Hazine Bakanlığı’nın XRP sahibi olduğunu ve bu XRP’lerin ülkenin stratejik kripto rezervine aktarılacağına inanıyor. Ripple CEO’su halihazırda Bitwise ve Franklin Templeton gibi büyük varlık yönetim şirketlerinin 11 farklı XRP ETF başvurusu yaptığını söyledi. Garlinghouse, bu başvuruların 2025’in ikinci yarısında onaylanmasını beklediğini belirtti.

XRP’nin yükselişine dikkat çeken Garlinghouse, SEC’in yıllardır XRP üzerinde baskı oluşturduğunu ancak bu baskının artık ortadan kalktığını söyledi. “Şimdi XRP’ye girişler artıyor, çünkü SEC’in yapay olarak oluşturduğu satış baskısı sona erdi.” dedi.