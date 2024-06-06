Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a göre, küresel kripto piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP fiyatı da 1 dolar seviyesinin üzerine yükselebilir.

Consensus 2024 etkinliğinde açıklamalarda bulunan Brad Garlinghouse, kripto para piyasasının toplam değerinin bu yıl 5 trilyon dolara yükselebileceğini öngördü. Garlinghouse’a göre bu yükseliş, makroekonomik trendler ve spot Bitcoin ETF’leri tarafından tetiklenebilir.

Ripple CEO’su, XRP, SOL ve ADA ETF’lerinin kaçınılmaz olduğunu ve bu ürünlerin 2025 yılında başlatılabileceğini söyledi.

Ripple (XRP) Fiyatı

CoinGecko verilerine göre Ripple’ın XRP’si 6 Haziran 2024 itibariyle 0,5257 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’nin piyasa değeri ise 29,13 milyar dolar seviyesinde.

Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,5 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Garlinghouse’un 5 trilyon dolarlık tahmini gerçekleşirse XRP de %100’lük artış yaşayarak 1,022 dolar seviyesine yükselebilir.

XRP Fiyat Tahminleri

Bazı analistler XRP’nin 1 doları aşmasının sadece yükseliş trendinin başlangıcı olacağını düşünüyor. Bu isimlerden biri de geride bıraktığımız XRP için 5 dolarlık fiyat tahmini yapan World of Charts. CryptoBull adlı analist ise XRP’nin 154 dolarla üç haneli bir fiyat seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

İlginizi Çekebilir: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

XRP’nin kripto para piyasasının toplam değerindeki payı %1,16 seviyesinde. Bu, 2017 yılında kaydedilen %31.33 zirvesinden oldukça uzak. XRP’nin 5 dolara ulaşması durumunda piyasa değeri 276 milyar dolara çıkabilir ve XRP’nin kripto para piyasasındaki hakimiyeti yeniden %5,3’e çıkabilir.