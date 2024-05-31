Düzenleyici Ortam ve XRP’nin Geleceği

Garlinghouse, Ethereum ETF’lerinin beklenmedik bir şekilde onaylanmasına dikkat çekti ve SEC’in bu ürüne onay vermesinin diğer ETF’ler için süreci hızlandırdığını söyledi.

ARK Invest CEO’su Cathie Wood Consensus etkinliğinde yaptığı konuşmada SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesinde siyasi baskıların etkili olduğunu iddia etti.

Ünlü CEO, düzenlemeler konusundaki zorluklara da değindi. Garlinghouse, SEC’in kripto para düzenlemeleri konusundaki eksikliğini eleştirdi. Ripple CEO’su bu konuya örnek olarak SEC Başkanı Gary Gensler’in Ethereum’un bir menkul kıymet olup olmadığı konusundaki belirsiz tutumunu gösterdi.

Brad Garlinghouse, bu belirsizliğin kripto para sektörü için büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Ripple’ın SEC ile Mücadelesi

Ripple ile SEC, 2020 yılının Aralık ayından bu yana hukuki bir savaş içerisinde. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

Garlinghouse, William Hinman’ın 2018 konuşmasından alınan gizli e-postalara ve notlara ulaştıklarını söyledi. Bu belgeler, SEC’in Ethereum’un menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu konusunda tartışmalarını ortaya çıkardı. Ripple CEO’su, ABD’nin kripto paralar konusunda diğer büyük ekonomilerin gerisinde olduğunu öne sürdü.

Ripple’ın stratejik hamlelerine değinen Garlinghouse, geçen yıl Ripple’ın işe alımlarının %75’inin ABD dışında gerçekleştiğini ve bu yıl bu oranın yaklaşık %60 olduğunu belirtti. Garlinghouse, Ripple’ın Londra, Cenevre ve Singapur’da büyük ofisler kurarak kripto paralar konusunda daha net düzenlemeler olan ülkelere odaklandığını söyledi.

Garlinghouse, ABD’nin kripto para sektörü için uygun bir düzenleyici çerçeve oluşturma ihtiyacının kritik olduğunu dile getirdi. Ripple CEO’suna göre mevcut belirsizlik, şu anda sektörün büyümesini engellemenin yanı sıra ABD Başkanlık seçimi üzerindeki etkisi gibi siyasi riskler oluşturduğunu söyledi.