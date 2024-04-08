Ripple CEO’suna göre kripto para piyasasının değeri, yıl sonuna kadar ikiye katlanabilir.

Kripto para piyasasının toplam değeri, 2024’te başlayan yeni bir yükseliş dalgasıyla CoinMarketCap verilerine 2,69 trilyon dolara yükseldi. Brad Garlinghouse’a göre bu değer, yıl sonuna kadar ikiye katlanabilir.

Ripple CEO’su: Piyasanın Değeri İkiye Katlanacak

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 8 Nisan’da CNBC’ye yaptığı açıklamalarda kripto piyasasına dair bir tahminini paylaştı.

Garlinghouse, ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’lerin onaylanması ve bu ay gerçekleşmesi beklenen Bitcoin halving gibi makro etkenleri değerlendirdi. Tüm bu faktörler ışığında Garlinghouse, tüm kriptoların toplam değerinin yıl sonuna kadar 5 trilyon doları geçeceğini öngörüyor.

Uzun süredir bu sektördeyim ve trendlerin gelip geçtiğini gördüm. Güncel duruma son derece olumlu yaklaşıyorum. Makro trendler ve ETF gibi büyük resimlerin sektöre ilk kez gerçek manada kurumsal yatırım çektiğini düşünüyorum.

Garlinghouse, kripto paralara olan talep artarken, dolaşımdaki arzın ise azaldığına dikkat çekti. CEO burada muhtemelen halving’den bahsediyor. Yaklaşan halving, yani blok ödülü yarılanması, yeni Bitcoin enflasyonunu yarı yarıya azaltacak.

CEO, “Arz azalırken talep artarsa ne olacağını bilmek için ekonomi diplomasına gerek yok,” diye ekledi.

Bu yıl, özellikle içinde bulunduğumuz ay, Ripple için kritik bir dönem. Blockchain şirketinin geliştirdiği XRP nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı verdiği hukuk mücadelesinin yakında sonlanması bekleniyor.

Ripple lehine çıkacak karar, XRP’yi uzun süredir baskılayan etkenlerden kurtarabilir. Son 24 saatte yüzde 5,1 oranında değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,6246 dolardan işlem görüyor.