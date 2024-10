Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin 100 milyar token’lik devasa arzı ve projedeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, geliştiricilerin XRP’yi küresel rezerv rezerv varlığı olarak tasarladığını ve bu nedenle 100 milyar XRP’lik arza sahip olduğunu söyledi.

Common Sense Crypto adlı kripto para analisti, Ripple’ın stratejik kararlarını ve XRP’nin uzun vadeli vizyonunu detaylandırarak bu durumu açıkladı. Common Sense Crypto, Ripple’ın başlangıçta XRP fiyatını düşük tuttuğunu, bu şekilde finansal kurumların ilgisini çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Common Sense Crypto, Ripple’ın finansal kuruluşlara ürünlerini tanıtmak için kapı kapı gezdiğini ve XRP’yi cazip hale getirmek amacıyla fiyatını düşük tuttuğunu ifade etti. Bu strateji sayesinde XRP, bankalar ve diğer finansal kurumlar için çekici hale geldi:

Common Sense Crypto ayrıca XRP’nin Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) çözümündeki XRP’nin rolüne dikkat çekti. Ripple’ın CTO’su David Schwartz’ın da belirttiği gibi, ODL’nin verimli çalışabilmesi için XRP’nin daha yüksek bir fiyata sahip olması gerektiğini vurguladı:

If you don't understand what Ripple was doing I will explain it, Ripple wanted the price low the same reason they discontinued smart contracts early on, they were going door to door at the banks onboarding them into their software & they wanted $xrp to be so cheap the banks would…

— Common Sense Crypto (@TheCSCrypto) October 9, 2024