Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin 100 milyar token’lik devasa arzı ve projedeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Garlinghouse, geliştiricilerin XRP’yi küresel rezerv rezerv varlığı olarak tasarladığını ve bu nedenle 100 milyar XRP’lik arza sahip olduğunu söyledi.

Common Sense Crypto adlı kripto para analisti, Ripple’ın stratejik kararlarını ve XRP’nin uzun vadeli vizyonunu detaylandırarak bu durumu açıkladı. Common Sense Crypto, Ripple’ın başlangıçta XRP fiyatını düşük tuttuğunu, bu şekilde finansal kurumların ilgisini çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Ripple’ın XRP Stratejisi

Common Sense Crypto, Ripple’ın finansal kuruluşlara ürünlerini tanıtmak için kapı kapı gezdiğini ve XRP’yi cazip hale getirmek amacıyla fiyatını düşük tuttuğunu ifade etti. Bu strateji sayesinde XRP, bankalar ve diğer finansal kurumlar için çekici hale geldi:

Şimdi Brad, XRP’nin dünya rezerv para birimi olmasından bahsettiğinde, bu durum 100 milyar XRP olmasına rağmen kıtlık yaratacak ve fiyat yükselecek. Ancak bu önemli olmayacak, çünkü XRP zaten finansal sistemde sağlam bir şekilde yer almış olacak. Aynı nedenle, 2025 yılında akıllı sözleşmeleri yeniden ekliyorlar. Çünkü fiyat yükselse bile bu çok fark etmeyecek; mevcut sistemden yeni dijital sisteme geçiş için altyapı zaten hazır.

Common Sense Crypto ayrıca XRP’nin Ripple’ın On-Demand Liquidity (ODL) çözümündeki XRP’nin rolüne dikkat çekti. Ripple’ın CTO’su David Schwartz’ın da belirttiği gibi, ODL’nin verimli çalışabilmesi için XRP’nin daha yüksek bir fiyata sahip olması gerektiğini vurguladı:

David Schwartz bile, XRP’nin ODL (On-Demand Liquidity) içinde kullanılabilmesi için daha yüksek bir fiyata sahip olması gerektiğini söyledi. Düşük fiyatlı bir XRP ile ODL mantıklı olmaz!

If you don't understand what Ripple was doing I will explain it, Ripple wanted the price low the same reason they discontinued smart contracts early on, they were going door to door at the banks onboarding them into their software & they wanted $xrp to be so cheap the banks would… — Common Sense Crypto (@TheCSCrypto) October 9, 2024

Common Sense Crypto yeni girişimlerin her zaman cazip fiyatlarla ürünlerini piyasaya sürdüğünü ve kendisini kanıtladıktan sonra fiyatlarını kendileri belirlediğini, çünkü insanların kaliteye önem verdiğini söyledi. Common Sense Crypto, aynı şeyi Ripple’ın XRP ile yaptığını öne sürdü.

Akıllı Sözleşmeler ve Gelecekteki Gelişmeler

Analizde Ripple’ın projenin ilk yıllarında akıllı sözleşmeleri durdurma kararına da değindi. Common Sense Crypto, bunun finans sektöründe güçlü bir temel oluşturma stratejisinin parçası olduğunu savundu. Şirket şimdi yeniden akıllı sözleşme desteği ekleyerek XRP’nin işlevselliğini ve değer teklifini daha da artırmayı hedefliyor.

Ripple, XRP için büyük planlar yapıyor ve bu planlar hem XRP topluluğuna hem de küresel finans sistemine fayda sağlayacak gibi görünüyor.