Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ethereum spot ETF’lerini onaylamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Garlinghouse, Ethereum ETF’lerinin ardından sırada XRP ETF’lerinin olduğunu ima etti.

Ethereum ekibini ETF onayı nedeniyle tebrik eden Brad Garlinghouse, kutlama mesajında, FIT21 kripto yasa tasarısı desteğini de vurguladı. Garlinghouse, bu olayların cehennemin donması gibi olağanüstü gelişmeler olduğunu söyledi. Garlinghouse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un bu paylaşımına yorum yapan XRP meraklıları, bir sonraki ETF’in XRP için başlatılması gerektiğini söyledi. Brad Garlinghouse’un bu yorumları beğenmesi, sırada XRP ETF’lerinin olduğuna dair spekülasyonları arttırdı.

Big momentum in crypto this week – ETH ETF passed and bipartisan support on crypto legislation…

Feels like hell has frozen over!! 🥶 https://t.co/70T0qLt1FH

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 24, 2024