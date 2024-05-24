Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ethereum spot ETF’lerini onaylamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Garlinghouse, Ethereum ETF’lerinin ardından sırada XRP ETF’lerinin olduğunu ima etti.

Garlinghouse’tan İmalı Adım

Ethereum ekibini ETF onayı nedeniyle tebrik eden Brad Garlinghouse, kutlama mesajında, FIT21 kripto yasa tasarısı desteğini de vurguladı. Garlinghouse, bu olayların cehennemin donması gibi olağanüstü gelişmeler olduğunu söyledi. Garlinghouse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu hafta kriptoda büyük bir momentum var. ETH ETF onaylandı ve kripto yasalarında çift partili destek… Cehennem donmuş gibi hissediyorum!!

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un bu paylaşımına yorum yapan XRP meraklıları, bir sonraki ETF’in XRP için başlatılması gerektiğini söyledi. Brad Garlinghouse’un bu yorumları beğenmesi, sırada XRP ETF’lerinin olduğuna dair spekülasyonları arttırdı.

Big momentum in crypto this week – ETH ETF passed and bipartisan support on crypto legislation… Feels like hell has frozen over!! 🥶 https://t.co/70T0qLt1FH — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 24, 2024

XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden Zach Rector, Garlinghouse’un XRP ETF paylaşımlarını beğenmesini, daha önce yaptığı başka bir açıklamayla ilişkilendirdi. Garlinghouse, 2024 yılının XRP için önemli bir yıl olacağını söylemişti.

Öte yandan Brad Garlinghouse, 2024 yılının Şubat ayında verdiği bir röportajda ise XRP spot ETF’inin kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.

XRP ETF’leri Başlatılabilir mi?

Her ne kadar Garlinghouse, spot XRP ETF’leri için beklentileri arttırsa da bu hedefe giden yol oldukça karmaşık. Ripple, 2020 yılının Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davayla mücadele ediyor. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, Solana’nın pazar konumu ve çekiciliği nedeniyle bir sonraki spot ETF için daha olası bir aday olduğunu söyledi. Seyffart ayrıca düzenlemeler konusundaki engeller nedeniyle Solana ETF’lerinin 2026 yılına kadar başlatılamayabileceğini belirtti.

Kesin olarak XRP ETF’lerinin başlatılıp başlatılmayacağını söylemek zor. Ancak XRP topluluğu, bir süredir Ripple’ın olası halka arzı ve potansiyel XRP ETF’leri için spekülasyonlar yapıyor. SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi de XRP ETF’lerine dair beklentileri arttırdı.

Ripple’ın, SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanması halinde ABD’de ETF ürünü piyasaya sürülen bir sonraki kripto para olabilir.