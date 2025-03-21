Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’nin ABD’nin stratejik kripto rezervinde yer alması gerektiğini ve XRP ETF başvurularının yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediğini söyledi.

Garlinghouse’un bu açıklamaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple davasındaki temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurmasının ardından geldi.

Garlinghouse, Bloomberg Markets’e verdiği röportajda Donald Trump’ın mart ayında imzaladığı başkanlık kararnamesinin XRP’yi ABD’nin stratejik kripto rezervinin bir parçası olarak tanımladığını belirtti. Trump bu kararnameyle, ABD’de Bitcoin rezervi kurulmasını resmileştirirken, XRP, ADA, SOL ve ETH’nin de bu rezerve dahil edileceğini duyurmuştu.

Garlinghouse, Bitwise ve Franklin Templeton gibi şirketlerin XRP ETF’lerini başlatmak için SEC’e 10’dan fazla başvuru yaptığını ve bu başvuruların 2025 yılının ikinci yarısında onaylanmasını beklediğini söyledi.

gelen ondan fazla başvurunun beklediğini ve 2025’in ikinci yarısında XRP ETF’lerinin onaylanmasının muhtemel olduğunu söyledi. Avrupa ve diğer bölgelerdeki XRP borsa yatırım ürünlerinin (ETP) başarısına dikkat çeken Garlinghouse, ABD piyasasında da benzer bir trendin yaşanacağını öngördü.

Ripple için Halka Arz Hâlâ Gündemde

Ripple, daha önce 2020 yılında halka arz (IPO) planlarını duyurmuş ancak SEC davası nedeniyle bu süreci askıya almıştı.

Garlinghouse, şirketin şu anda farklı önceliklere odaklandığını belirtti ancak IPO seçeneğinin tamamen dışlanmadığını vurguladı.

SEC, Ripple Davasını Sonlandırdı

SEC’nin Ripple’a karşı yürüttüğü hukuki sürecin sonlanması, dört yıldan uzun süredir devam eden bir mücadelenin noktalanması anlamına geliyor.

New York’ta gerçekleştirilen Digital Assets Summit’te konuşma yapan Garlinghouse, sürecin zorlu geçtiğini ancak Ripple’ın her zaman yasal çerçevede hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.

Garlinghouse, SEC’nin uygulamalarını eleştirerek, regülatörün kripto para sektörü üzerinde aşırı baskı kurduğunu ve finansal bir zarar oluşmadığı durumlarda bile cezalandırıcı adımlar attığını ifade etti.

Son dönemde SEC, Uniswap Labs, Robinhood, OpenSea, Coinbase, Consensys, Yuga Labs ve Kraken gibi birçok kripto para şirketine yönelik davalarını ve soruşturmalarını geri çekti. Bu durum, ABD’de kripto düzenlemeleri konusunda daha geniş kapsamlı bir politika değişikliğine işaret ediyor olabilir.