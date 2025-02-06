ABD’de Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanması, kripto para sektörü açısından büyük bir zafer olarak değerlendirildi. Beyaz Saray’daki ilk haftalarında, “Amerikan Liderliğini Dijital Finansal Teknolojide Güçlendirme” başlıklı bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, ayrıca bir kripto para danışma konseyi kurmayı planlıyor.

New York Post’un haberine göre bu konsey, dijital varlık sektörünün tanınmış isimlerinden oluşabilir. Bu isimler arasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da yer alıyor. Danışmanların temel görevi, sektöre yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak ve bu süreçte Trump ile başkanın kripto para ve yapay zeka alanında özel danışmanı olan David Sacks ile yakın çalışmak olacak.

XRP İçin Ne Anlama Geliyor?

Garlinghouse’un bu konseyde yer alması, Ripple’ın yerel tokenı XRP açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Yıllardır ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından hedef alınan XRP için daha net düzenleyici kurallar belirlenmesini sağlayabilir.

Kripto para piyasasını takip edenler, SEC’in Aralık 2020’de Ripple’a karşı açtığı davayı yakından biliyor. Düzenleyici kurum, Ripple’ın XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Eğer dava Ripple lehine sonuçlanırsa, XRP üzerindeki yasal belirsizlik ortadan kalkacak ve bu da varlık için güçlü bir yükseliş sinyali olabilir.

Trump ve Garlinghouse Daha Önce Bir Araya Geldi

Hali hazırda Garlinghouse’un Trump ile ilk teması da gerçekleşti. Geçtiğimiz ay, Ripple CEO’su ve şirketin baş hukuk müşaviri Stuart Alderoty, Trump ile Mar-a-Lago malikanesinde özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Birkaç hafta sonra Garlinghouse, ABD’nin olası bir Bitcoin stratejik rezervi oluşturması gerektiğini belirtti, ancak bu rezervin yalnızca Bitcoin’den (BTC) oluşmaması gerektiğini vurguladı. Trump’a XRP’yi de dahil etmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer devlet tarafından bir dijital varlık rezervi oluşturulacaksa, bunun sektörü temsil eden farklı varlıklardan oluşması gerektiğine inanıyorum. Sadece tek bir tokena (BTC, XRP ya da başka bir şey) odaklanmak doğru olmaz. Maksimalizm, kripto sektörünün önündeki en büyük engellerden biri ve giderek daha az insanın bu eski ve yanlış düşünceye bağlı kalmasından memnunum.”

Bu gelişmeler, Garlinghouse’un Trump’ın danışma konseyi üyeleri arasında yer alma ihtimalini güçlendiriyor. Eğer olası senaryo gerçekleşirse, XRP ve Ripple’ın ABD’deki düzenleyici konumu radikal bir şekilde değişebilir.