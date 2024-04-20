Garlinghouse, “ABD haricindeki piyasalar bizim için epey güçlü performans gösterdi,” diye açıkladı.

Özet:

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’de yaşanan yasal zorluklara rağmen, şirketin küresel anlamda büyümeye devam edeceğini söyledi.

Şirketin büyümesini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı kazandığı zafer de pozitif etkileyebilir.

Ripple’ın Yol Haritası

Ripple CEO’su, şirketin kısa vade için hazırladığı yol haritasını paylaştı. ABD’deki düzenleyiciler kripto para sektörüne karşı düşmancıl tutumlarını sürdürüyor. Fakat küresel genişleme, Ripple’ın önceliklerinden biri olmayı sürdürecek.

Özellikle de düzenlemeler açısından ABD piyasası adaptasyonda gecikti, fakat büyümeye devam edeceğiz. ABD haricindeki piyasalar bizim için epey güçlü performans gösterdi.

XRP’nin geleceğin para piyasasını şekillendirme potansiyeline değinen Garlinghouse, Ripple’ın yeni bir finans altyapısı inşa etme hedefi de olduğunu ekledi.

Fırsatın büyük olduğunu, Ripple için harika olacağını, XRP için de harika olacağını düşünüyorum. Yalnızca ABD’nin işleri çözmesi gerek.

Ripple, ayrıca dolara endeksli bir stablecoin başlatmayı düşünüyor. Yeni stablecoin, geleneksel ve merkeziyetsiz finans arasında köprü kuracak.

Davanın Sonucu Başarıyı Belirleyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, şirketin ve XRP’nin gidişatını şüphesiz şekillendirecek.

Üç yıldan uzun süre önce başlayan dava hala devam etse de sona yaklaştı. SEC, Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet arzı ile suçluyor.

Büyük duruşma 23 Nisan’da gerçekleştirilecek. Ripple, şimdiye kadar mahkemede üç kez zafer kazandı.