Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’in Ethereum soruşturmasını kendi şirketine açılan davaya benzetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ethereum (ETH) hakkında başlattığı soruşturma, kripto para topluluğundan büyük tepki gördü. İlk tepki verenlerden Coinbase CLO’su Paul Grewal, “SEC’in ETH ETP başvurularını reddetmek için geçerli hiçbir sebebi yok. Umarım bir sebep uydurmazlar,” diye açıkladı.

X üzerindeki tartışmaya dahil olan Brad Garlinghouse, SEC’in tıpkı XRP’ye karşı olduğu gibi, Ether’e karşı da başarısız olacağını söyledi.

Garlinghouse’dan SEC’e: Kaybedeceksiniz

SEC, tam da Ether ETF’ler için başvuru yağan bir dönemde, Ethereum Vakfı ile birlikte çalışmış şirketlerden vakıf ve ETH hakkında bilgi istedi. Topluluk bu soruşturmayı “SEC, ETH’yi menkul kıymet sınıfına sokmaya çalışıyor,” şeklinde yorumladı.

Komisyonun kripto para sektörüne savaş açtığını söyleyen Ripple CEO’su, şöyle bir açıklama yaptı:

SEC sektörde birçok savaş başlattı ve mahkemede fena kaybediyor. Şimdi de CFTC gibi diğer düzenleyiciler ile savaşıyor ve uluslararası örneklerin gerisine düşüyor. SEC, tıpkı XRP’ye karşı olanı kaybettiği gibi, ETH’ye açtığı savaşı da kaybedeceğini hangi noktada fark edecek?

SEC, çok sayıda kripto paranın menkul kıymet olduğunu iddia ederken, bu kripto paraların geliştiricilerini de kayıt dışı menkul kıymet işlemi yapmak ile suçladı. Bu kripto paralardan biri de XRP.

Ripple’ı XRP satarak kayıt dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirmek ile suçlayan SEC, şirketen 2020 sonunda dava açtı. Dava hala sürüyor. Davada nihai kararın 23 Nisan 2024’te görülecek duruşmada belli olması bekleniyor.

Ripple CTO’sunun Şifreli Gönderisi

Ripple CTO’su David Schwartz ise gizemli bir gönderiyle gündemde. Schwartz’ın yalnızca sayılardan ve bir işlemden oluşan gönderide 5 rakamı dikkat çekiyor.

230 – 220 × 0.5 = 5! — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) March 21, 2024

Gönderinin ne anlama geldiği tam olarak bilinmiyor. Yükseliş bekleyen iyimser boğalar, bunu XRP’nin 5 dolara ulaşacağına yönelik bir fiyat tahmini olarak yorumladı.