Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden alınma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, yaklaşan seçimlerin ardından ABD’deki kripto para sektöründe önemli değişiklikler yaşanacağını öngördü.

Garlinghouse 23 Ekim’de Bloomberg’e verdiği röportajda, Biden yönetiminin kripto düzenlemelerine yönelik yaklaşımının sona ermek üzere olduğunu vurguladı ve seçim sonuçlarından bağımsız olarak daha yapıcı bir döneme girileceğini ifade etti. Garlinghouse, “Gary Gensler’in kripto para sektörü üzerindeki terör saltanatı çok yakında son bulacak.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler Kripto İçin Daha Yapıcı

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a Kamala Harris’in mi yoksa Donald Trump’ın mı kripto para sektörü için daha doğru aday olduğu da soruldu. Garlinghouse, Cumhuriyetçilerin kripto paralar konusunda daha proaktif bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

“Kripto para sektörü açısından Cumhuriyetçiler düzenlemelerin netleşmesi gerektiğini daha fazla dile getiriyorlar.”

Garlinghouse, Kamala Harris kampanyasının Biden yönetiminin kripto politikalarını gözden geçirme isteği taşıdığını da sözlerine ekledi. Garlinghouse, ABD’nin kripto düzenlemelerinde diğer ülkelerin gerisinde kaldığını belirterek, bu durumun değişmesi gerektiğini vurguladı.

XRP ETF’si ve Fiyat Beklentileri

XRP’ye olan talebin arttığını belirten Ripple CEO’su, bir spot XRP borsa yatırım fonunun (ETF) kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bu gelişmenin XRP dahil birçok kripto para için fiyat artışına neden olabileceğini belirtti.

Garlinghouse’un bu açıklamasına rağmen XRP fiyatı 0,5277 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. XRP son bir haftalık süreçte %4,77 oranında değer kaybetti.

Garlinghouse’un Banka Hesabı Kapatıldı

Washington’daki DC Fintech Week etkinliğinde konuşan Garlinghouse, 25 yıldır müşterisi olduğu Citigroup’un 5 gün içerisinde banka hesabını kapatması konusunda kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Garlinghouse, bu kararı sektöre yönelik artan düzenleyici baskılarla ilişkilendirdi.

Ayrıca Garlinghouse, Massachusetts senatörlüğü için yarışan Cumhuriyetçi aday John Deaton’u desteklediğini açıkladı. Deaton’un, 2013’ten bu yana koltuğunu koruyan Elizabeth Warren’a karşı ciddi bir rakip olduğunu ifade etti.