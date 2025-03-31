Ripple’ın ABD doları ile birebir desteklenen stablecoin’i RLUSD, 170 milyon dolar piyasa değerine ulaşarak kripto piyasasında en büyük ilk 5 stablecoin arasına girmeyi hedefliyor.

Şirketin son raporuna göre, RLUSD’nin bu seviyeye ulaşması, Ripple’ın iç projeksiyonlarını aşarak beklenenden daha hızlı bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, token’ın büyümesine ivme kazandırıyor.

Şubat Ayında RLUSD’de Büyük Büyüme

Ripple’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda RLUSD’nin güçlü bir büyüme gösterdiğini vurguladı. Stablecoin’in artık DeFi likidite havuzlarında kullanılmaya başlandığını belirten McDonald, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının (STK) bağış aracı olarak RLUSD’yi benimsemeye başladığını da sözlerine ekledi.

The Feb monthly independent attestation for $RLUSD is live 👇

— Market cap (~$170M) is outpacing our internal projections – we expect to be a top 5 stablecoin by EOY 🔥

— RLUSD is available on new exchanges including @LMAX with more to come…

— New use cases are continuing to… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) March 28, 2025

Piyasa değerindeki bu artış, RLUSD’ye olan talebin ve kullanım alanlarının istikrarlı bir şekilde genişlediğini ortaya koyuyor. Aralık 2024’te piyasaya sürülen stablecoin, Uphold, CoinMENA, Archax ve MoonPay gibi borsalarda listelenerek piyasaya adım attı. Kısa sürede Bitso, Bullish, Mercado Bitcoin, Independent Reserve, Zero Hash ve Bitstamp gibi büyük platformlarda yer aldı. Güncel durumda, LMAX tarafından da listelendi.

Lansmanından bu yana güçlü bir performans sergileyen RLUSD, yalnızca iki ay içinde 120 milyon dolar piyasa değerine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Ayrıca, stablecoin’in farklı blockchain ağlarına taşınmasıyla ilgili planlar da gündeme geldi. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, RLUSD’yi Cardano blockchain’ine entegre etmeyi planladıklarını duyurdu. Ancak stablecoin’in ilerleyen dönemde hangi ağlarda ve borsalarda yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

“RLUSD Yıl Sonuna Kadar İlk 5’e Girecek”

Öte yandan RLUSD’nin stablecoin pazarında ilk beşe girme hedefi de varlığını sürdürüyor. Şubat ayında açıklanan rapora göre, RLUSD’nin günlük 17 milyon token üretildiği belirtiliyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise SEC’in Ripple davasını geri çekmesi sonrasında token’ın yıl sonuna kadar en büyük beş stablecoin arasında yer alacağını öngörüyor.