Ripple’ın ABD doları ile birebir desteklenen stablecoin’i RLUSD, 170 milyon dolar piyasa değerine ulaşarak kripto piyasasında en büyük ilk 5 stablecoin arasına girmeyi hedefliyor.

Şirketin son raporuna göre, RLUSD’nin bu seviyeye ulaşması, Ripple’ın iç projeksiyonlarını aşarak beklenenden daha hızlı bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, token’ın büyümesine ivme kazandırıyor.

Ripple’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda RLUSD’nin güçlü bir büyüme gösterdiğini vurguladı. Stablecoin’in artık DeFi likidite havuzlarında kullanılmaya başlandığını belirten McDonald, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının (STK) bağış aracı olarak RLUSD’yi benimsemeye başladığını da sözlerine ekledi.

The Feb monthly independent attestation for $RLUSD is live 👇

— Market cap (~$170M) is outpacing our internal projections – we expect to be a top 5 stablecoin by EOY 🔥

— RLUSD is available on new exchanges including @LMAX with more to come…

— New use cases are continuing to…

